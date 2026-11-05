TSE toma decisão sobre quebra de sigilo de Lula e Flávio

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), extinguiu o processo sobre a abertura de sigilo de dados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A tramitação teve início durante a disputa eleitoral.
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A manifestação seguiu recomendação do Ministério Público Eleitoral (MTE), favorável ao encerramento do processo. O tribunal publicou o conteúdo na quarta-feira (4/11).
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Mendonça e o MTE apontaram que a corte não detém a função de estabelecer quais dados os concorrentes devem ou não revelar: "o que se quiser divulgar é escolha de cada um, e avaliar essa escolha cabe ao eleitor".
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Desafio em debate presidencial
O episódio começou no primeiro debate presidencial antes do segundo turno, exibido em rede nacional. Na oportunidade, Lula desafiou Flávio Bolsonaro ao declarar que abriria suas informações caso o adversário fizesse o mesmo.
Em 18 de outubro, Lula comunicou o envio de um ofício ao tribunal eleitoral para expor registros pessoais e de cinco filhos, exigindo idêntica iniciativa do concorrente.
Envio de termos ao tribunal
Entre 20 e 22 de outubro, o presidente e o candidato derrotado do Partido Liberal protocolaram petições autorizando a quebra de sigilos fiscais, bancários e telefônicos, alcance que incluía os parentes de ambos.
Em 21 de outubro, Flávio Bolsonaro formalizou perante o TSE a aceitação do confronto, concedendo autorização para os registros referentes aos últimos 20 anos, com a imposição de novas exigências.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.