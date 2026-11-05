Mendonça autoriza prisão domiciliar para investigado no caso INSS

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (5) a substituição da prisão preventiva do empresário Maurício Camisotti por prisão domiciliar. Ele é investigado por suspeita de participação no esquema de descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
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Camisotti estava preso desde setembro de 2025. A decisão de Mendonça atendeu a um pedido apresentado pela defesa, após uma nova avaliação sobre a necessidade de manutenção da medida cautelar.
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O empresário é apontado pelas investigações como integrante do núcleo financeiro do esquema. Segundo a apuração, ele teria atuado como sócio oculto de uma empresa que se beneficiou das fraudes. Estimativas dos investigadores indicam que Camisotti e familiares teriam desviado aproximadamente R$ 400 milhões.
Em manifestação sobre a decisão, a defesa afirmou que a manutenção da prisão já não se justificava, tanto pelo excesso de prazo quanto pelo desaparecimento dos motivos que fundamentaram a custódia.
“Felizmente se reconheceu que a prisão não mais se justificava, seja pelo excesso de prazo, seja pelo desaparecimento de motivos de sustentação”, afirmou a defesa.
Os advogados também sustentaram que o empresário jamais tentou interferir no andamento das investigações. Para a defesa, a substituição da prisão está de acordo com o entendimento do STF e com a legislação brasileira, que não permite que uma prisão cautelar seja utilizada como antecipação de pena.
A defesa acrescentou que Camisotti aguardará o desfecho das investigações e de eventual processo judicial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas restritivas impostas pela Justiça.
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