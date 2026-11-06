Flávio Bolsonaro encontra Jim Caviezel, ator de "Dark Horse", nos EUA

O senador Flávio Bolsonaro (PL) encontrou, nesta quinta-feira (05/11), o ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark Horse.
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O encontro, registrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, ocorreu em Mar-a-Lago, propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. No registro, publicado nas redes sociais de Eduardo, o senador e o ator aparecem se cumprimentando amigavelmente. “Agora mesmo, em Mar-a-Lago, Flávio Bolsonaro, livre, encontra o ator Jim Caviezel”, escreveu o ex-deputado.
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Os três participam da programação do jantar anual de gala da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que reúne representantes do movimento convservador norte-americano e lideranças internacionais. Flávio e Eduardo estão entre os palestrantes do evento.
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O reencontro acontece pouco mais de uma semana depois do senador deixar o Brasil, no dia 28 de outubro, após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2° turno das eleições, contrariando a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar seus passaportes.
O filme Dark Horse, onde Caviezel aparece no papel de Jair Bolsonaro, é investigado pela Polícia Federal por possíveis repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apurando a destinação dos recursos e possíveis irregularidades.
Jim Caviezel ganhou projeção internacional ao interpretar Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson, lançado em 2004. O ator também protagonizou Som da Liberdade (2023), filme que aborda o tráfico de crianças e teve grande repercussão entre grupos conservadores dos EUA.
Right now at Mar-a-Lago, @FlavioBolsonaro, free, meets with actor Jim Caviezel @reallycaviezel. https://t.co/LWWcNSIrlN— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) November 6, 2026
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