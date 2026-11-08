Lula reafirma plano de criar Ministério da Segurança Pública após PEC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite deste domingo (8/11), que vai encaminhar medidas provisórias para criar o Ministério da Segurança Pública após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Em pronunciamento, o petista defendeu a atuação conjunta entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado e às milícias.

“Vamos integrar e garantir a atuação enérgica de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população”, declarou Lula. O presidente também mencionou o enfrentamento à corrupção, à sonegação e à violência contra mulheres e meninas. A PEC foi aprovada pelo Senado na última terça-feira (3/11).

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Além da segurança, Lula retomou compromissos voltados à proteção social. O presidente afirmou que pretende ampliar os mecanismos de proteção a crianças e adolescentes, tanto no ambiente físico quanto no digital, e aprofundar a Política Nacional de Cuidados, com atenção à população idosa.

No início do pronunciamento, Lula agradeceu pelos votos recebidos e destacou a participação popular no processo eleitoral. O presidente também criticou a atuação de grandes empresas de tecnologia na disseminação de desinformação durante a campanha. Ao falar sobre os próximos passos do governo, afirmou que pretende estruturar mudanças para uma gestão mais moderna e capaz de cumprir os compromissos assumidos com a população.