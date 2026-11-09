PGR solicita a Fachin o arquivamento do inquérito das fake news

Nesta segunda-feira (9/11), o procurador-geral da república, Paulo Gonet, solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o arquivamento do Inquérito das Fake News, aberto em 2019 para investigar ataques, ameaças e notícias falsas contra a Corte. No parecer, Gonet alega que o objeto da investigação se esgotou.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia também: Fachin retira Moraes da relatoria do inquérito das fake news
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Por sete anos, o Inquérito das Fake News foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Em setembro, Fachin assumiu a relatoria do caso. A mudança ocorreu em meio ao início a crise do STF. Na ocasião, Moraes havia incluído o ministro André Mendonça no inquérito, sob acusações de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, abuso de autoridade e favorecimento de determinados grupos políticos.
*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles
Saiba Mais
- Política Fux suspende afastamento da juíza Gabriela Hardt, punida pelo CNJ
- Política Pesquisa inédita revela o impacto das fake news na disputa eleitoral
- Política Lula vai à COP31 na Turquia em meio a pressões por ajuste fiscal
- Política Fux suspende ações judiciais contra MP que proíbe bets no Brasil