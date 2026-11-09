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INQUÉRITO DAS FAKE NEWS

PGR solicita a Fachin o arquivamento do inquérito das fake news

O Procurador-geral Paulo Gonet alega que investigação esgotou seu objetivo

01/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politrica. Sessão STF. Paulo Gonet. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
01/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Politrica. Sessão STF. Paulo Gonet. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (9/11), o procurador-geral da república, Paulo Gonet, solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o arquivamento do Inquérito das Fake News, aberto em 2019 para investigar ataques, ameaças e notícias falsas contra a Corte. No parecer, Gonet alega que o objeto da investigação se esgotou.

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  • Leia também: Fachin retira Moraes da relatoria do inquérito das fake news

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Por sete anos, o Inquérito das Fake News foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Em setembro, Fachin assumiu a relatoria do caso. A mudança ocorreu em meio ao início a crise do STF. Na ocasião, Moraes havia incluído o ministro André Mendonça no inquérito, sob acusações de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, abuso de autoridade e favorecimento de determinados grupos políticos.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 09/11/2026 15:43 / atualizado em 09/11/2026 16:09
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