Brasil e EUA buscam diálogo em meio a impasse sobre embaixadores

A restrição de viagens imposta pelos EUA à embaixadora Maria Luiza Viotti (foto) pode levar o governo brasileiro a adotar medidas de reciprocidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A indicação de Daniel Perez para comandar a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília permanece sem resposta do governo brasileiro, enquanto a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, enfrenta restrições para deixar o território norte-americano. O impasse diplomático, que se arrasta há meses, poderá ter novos desdobramentos após uma eventual reunião entre os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio, que participam do encontro do G7 em Paris, na França.

Embora tenha cobrado novamente a autorização para Perez, na segunda-feira (9/11), Rubio afirmou que pretende manter o diálogo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O secretário de Estado norte-americano também reconheceu que existem divergências comerciais e políticas entre os países, mas destacou sua boa relação com Vieira. Até o momento, porém, não há confirmação de uma reunião bilateral durante o evento, que termina nesta terça-feira (10/11).

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Os dois já haviam conversado brevemente durante um coquetel realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, no fim de outubro, à margem de um encontro de ministros das Relações Exteriores do G20. Na ocasião, não discutiram questões específicas da relação bilateral, segundo a CNN Brasil, mas sinalizaram a intenção de realizar uma reunião antes da cúpula do G20, prevista para dezembro, na Flórida.

Por que Daniel Perez ainda não assumiu?

Indicado pelo presidente Donald Trump em junho, Daniel Perez é republicano, aliado do chefe da Casa Branca e presidente da Câmara de Representantes da Flórida. Sua nomeação recebeu o aval do Senado norte-americano em agosto, por 51 votos a 47, mas ainda depende do agrément, autorização diplomática concedida pelo país que receberá o embaixador.

O anúncio de seu nome antes da manifestação brasileira provocou desconforto no Itamaraty, uma vez que a análise desse tipo de indicação é tradicionalmente conduzida de maneira sigilosa. Apesar disso, a equipe diplomática do Palácio do Planalto informou à CNN Brasil que não foram identificados impedimentos técnicos à nomeação de Perez.

A decisão acabou submetida também a fatores políticos. Lula suspendeu a concessão de novos agréments até a conclusão das eleições brasileiras, realizadas em outubro, medida que afetou igualmente indicações de outros países, como Ucrânia e Síria.

Com a reeleição do petista, o governo passou a avaliar o comportamento da Casa Branca diante do resultado das urnas. O cenário foi agravado pelas declarações de Trump, que levantou suspeitas de fraude eleitoral sem apresentar provas, e pela fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado à Presidência, para os Estados Unidos.

O Brasil está sem um embaixador norte-americano desde janeiro de 2025. Enquanto a situação de Perez não é resolvida, a representação diplomática dos EUA em Brasília permanece sob a responsabilidade do encarregado de Negócios Gabriel Escobar.

Qual é a situação da embaixadora brasileira nos EUA?

A controvérsia envolvendo Maria Luiza Viotti começou em agosto, quando o Departamento de Estado norte-americano revogou sua autorização de múltiplas entradas no país. Rubio justificou a medida como uma resposta à demora brasileira em aprovar Perez.

Na prática, a diplomata continua reconhecida como embaixadora e pode desempenhar suas funções normalmente em Washington. A restrição, entretanto, impede que ela deixe os Estados Unidos com a garantia de retornar: caso viaje ao exterior, precisará de uma nova autorização de entrada.

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O governo Lula decidiu mantê-la no posto, embora considere grave a decisão norte-americana.

É justamente essa limitação que integrantes da área internacional do Planalto pretendem levar às negociações. A proposta defendida por assessores presidenciais é aplicar o princípio da reciprocidade: caso Perez obtenha o aval brasileiro, a concessão de um visto diplomático que permita sua livre circulação ficaria condicionada à recuperação das mesmas prerrogativas por Viotti.

Dessa forma, o Brasil poderia autorizar a nomeação do representante de Trump sem necessariamente lhe conceder as mesmas condições de entrada e saída do território brasileiro enquanto a situação de sua embaixadora não fosse regularizada.

De acordo com a CNN, a definição sobre o agrément de Perez e as condições de seu eventual visto diplomático deverá ocorrer somente após uma conversa entre Vieira e Rubio. A expectativa é de que o governo brasileiro retome a análise das indicações pendentes ainda neste ano, mas não há prazo confirmado para uma decisão.