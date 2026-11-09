Governo pede derrubada de 348 perfis de influenciadores que divulgam bets

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) solicitou a derrubada de 348 perfis de influenciadores que divulgam apostas ilegais nas redes sociais. Uma das contas tem mais de 1,4 milhão de seguidores e, juntas, as páginas somam mais de 150 milhões de seguidores.

Segundo a pasta, uma fiscalização já identificou mais de 60 mil sites, páginas e perfis utilizados para promover apostas irregulares. Desse total, 51.611 são sites. No Facebook, foram identificadas 6.596 páginas, com audiência somada de 34 milhões de membros e seguidores. No Instagram, o número acumulado ultrapassa 900 perfis, considerando a atualização dos registros de 9 de novembro.

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O levantamento também alcançou 1.442 grupos no Telegram, que somam 25,6 milhões de participantes, e 127 perfis no TikTok, com 469 mil seguidores.

O crescimento do monitoramento foi expressivo no último mês. Em 9 de outubro, o levantamento registrava 20.318 sites, páginas, perfis, grupos e servidores. Um mês depois, o total já ultrapassava 60 mil registros.

A atuação reúne a Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), que monitoram sites, redes sociais e aplicativos de mensagens utilizados para promover apostas irregulares.

“Não basta retirar do ar os sites de apostas ilegais se essas plataformas continuam chegando à população por meio de influenciadores e redes sociais. Estamos atuando sobre toda essa cadeia de divulgação para impedir que atividades clandestinas continuem explorando os cidadãos e comprometendo a renda das famílias. O Estado precisa agir também no ambiente digital, onde essas práticas encontram milhões de potenciais vítimas”, afirma o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Influenciadores entram no foco da investigação

A ofensiva contra os influenciadores representa uma frente importante de atuação do MJSP. Além de identificar sites de apostas, o monitoramento alcança os perfis responsáveis por divulgar essas plataformas e direcionar seguidores para serviços irregulares.

O levantamento atualizado nesta segunda-feira (9) identificou 348 perfis no Instagram utilizados para promover apostas ilegais. Os dados evidenciam a dimensão da publicidade de apostas nas redes sociais e o potencial de alcance dos conteúdos divulgados por influenciadores digitais.

A fiscalização também identificou, somente nesta segunda-feira, 2.207 páginas no Facebook, com audiência somada de 7,5 milhões de pessoas, e 18 grupos no Telegram, que reúnem aproximadamente 182 mil participantes. Outros 998 sites foram contabilizados no mesmo período.

“Quando um influenciador utiliza uma audiência de milhares ou milhões de pessoas para divulgar apostas ilegais, ele amplia significativamente o alcance dessas plataformas. Por isso, nossa atuação não pode se limitar aos sites de apostas. Precisamos identificar e interromper também os canais de divulgação, especialmente os perfis que usam sua influência para atrair consumidores a serviços proibidos”, destaca o secretário nacional de Direitos Digitais, Victor Fernandes.

Para o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, o enfrentamento dessas atividades exige uma atuação integrada, capaz de alcançar os diferentes mecanismos utilizados para atrair apostadores.

“Estamos falando de um problema que vai muito além da internet. Essas plataformas alcançam milhões de pessoas, muitas vezes por meio de influenciadores em quem elas confiam. E as consequências podem ser muito graves: endividamento, dependência dos jogos e famílias inteiras comprometendo sua renda. O enfrentamento precisa ser integrado, com inteligência, fiscalização e atuação sobre os mecanismos que permitem a divulgação dessas apostas. Nosso objetivo é proteger a população e impedir que essas atividades continuem operando à margem da lei”, afirma.

A intensificação da fiscalização ocorre após a edição da Medida Provisória nº 1.394/2026, de 25 de setembro, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas no país.