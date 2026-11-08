Inteligência artificial, Lei Rouanet e desigualdade aparecem no Enem

Amanda S. Feitoza

Estudantes brasileiros farão a primeira prova do Enem no domingo (8/11) - (crédito: Agência Brasil)

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 exigiu dos candidatos mais do que o domínio de conteúdos tradicionais. Com questões que abordaram desigualdades sociais, identidade cultural, sustentabilidade e participação política, a prova valorizou a capacidade de interpretação e o senso crítico dos estudantes. A avaliação dos professores ouvidos pelo Correio é de que o exame manteve o perfil de edições anteriores, mas trouxe novidades na estrutura e na abordagem de alguns temas.

Neste domingo (8/11), os candidatos enfrentaram 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. A prova de Linguagens foi marcada pelo engajamento social e pela presença de pautas contemporâneas. Já em Ciências Humanas, os professores destacaram a interdisciplinaridade e a necessidade de relacionar os conteúdos à realidade brasileira.

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Linguagens

A professora de Português do Bernoulli Educação, Maria Raquel Dias Sales Ferreira, disse que a prova de linguagem foi muito coerente, com boas escolhas de texto e distratores bem construídos, com poucas questões que abrem margem para mal entendidos.

"As temáticas foram bastante contemporâneas e voltadas à inclusão: racismo, machismo, capacitismo, arte indígena. Além disso, caíram questões sobre uso de redes sociais e inteligência artificial. Houve inclusive uma charge sobre IA e uma questão sobre ferramentas que identificam textos produzidos por IA", pontuou.

Além disso, ela destacou que o tema que mais exigiu dos candidatos foi Literatura, com questões mais sofisticadas do que nos anos anteriores. O bloco de questões sobre um mesmo texto trouxe um trecho de ‘Menino de engenho’, de José Lins do Rego. É uma obra que não é simples e dialoga com o romance de 1932.

"As questões cobraram aspectos estruturais, temáticos e estéticos, variação linguística, escolhas gramaticais e seus efeitos de sentido, além da relação com a historiografia literária. Foi uma abordagem ampla e profunda, que contemplou quem se preparou com leitura atenta e repertório consolidado", disse.

Para Eloise Genaio, professora de Linguagens e Redação do Elite Rede de Ensino, o exame manteve a tradição de apresentar textos conectados à realidade social. A diversidade de gêneros textuais e a abordagem de debates atuais exigiram dos candidatos uma leitura aprofundada. “A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias deste ano destacou-se pelo forte engajamento social e pela abordagem direta de pautas contemporâneas”, avalia.

Entre os assuntos abordados, a professora destaca o trecho do ECA Digital, os impactos da inteligência artificial, a relação entre dinheiro e futebol e a desigualdade enfrentada pelas mulheres nas ciências. Também apareceram questões sobre expressões capacitistas, a Lei Rouanet e a variação linguística do português de Angola.

Geografia

Na avaliação de Juninho Lopes, professor de Geografia do Bernoulli Educação, a prova manteve o nível das edições anteriores e privilegiou a interpretação de textos e a compreensão de questões sociais, em vez da cobrança direta de conteúdos. “A maior parte exigiu análise de texto e uma compreensão social da realidade brasileira”, resume.

A agroecologia foi um dos destaques. O termo apareceu três vezes, em questões que abordaram problemas relacionados à produção agrícola no Brasil, à agricultura familiar e à concentração da produção voltada ao mercado externo.

O professor ressalta que o exame também convidou os candidatos a refletir sobre o papel das pequenas e médias propriedades rurais no abastecimento interno. “O grande agronegócio produz para o mercado externo, e quem abastece a população brasileira são as pequenas e médias propriedades”, explica.

Na área ambiental, os candidatos precisaram interpretar informações sobre a destinação dos resíduos sólidos urbanos e compreender conceitos como salinização e assoreamento. A sustentabilidade também apareceu em uma questão sobre a produção de energia fotovoltaica e os possíveis impactos ambientais relacionados ao descarte dos materiais utilizados.

A prova trouxe ainda uma questão sobre terras raras, com foco no potencial de países emergentes, como Brasil e Índia, de ampliar sua soberania geopolítica a partir do domínio desses recursos. Já o Estreito de Ormuz apareceu em uma abordagem que, segundo Juninho, não aprofundou o conflito geopolítico da região.

O professor também considera positiva a presença de gráficos e mapas. Para ele, esses recursos exigem dos estudantes conhecimentos de cartografia e capacidade de interpretar dados.

Ciências Humanas

A prova de Ciências Humanas manteve o foco em questões sociais e na trajetória de grupos historicamente marginalizados. Povos originários, mulheres, população negra, ciganos, operários e movimentos sociais estiveram entre os temas abordados.

Para Marcio Edriano, professor de História do Bernoulli Educação, o exame destacou as lutas por autonomia, direitos e participação política. “A prova de Ciências Humanas teve um olhar muito social e destacou grupos historicamente vulneráveis”, afirma.

Entre os assuntos históricos, apareceram questões sobre o regime nazista, a ditadura militar brasileira e a Guerra do Contestado, no início da República. O professor também destaca a presença de temas ligados à construção da memória coletiva. "Apareceram os povos originários e sua luta por autonomia, a exclusão das mulheres e a luta feminina por participação política, em mais de uma questão, além dos escravizados, dos ciganos, dos operários e do MST", exemplifica.

Uma das novidades foi a utilização de um texto único sobre museus, de autoria da historiadora Lilia Schwarcz, como base para cinco questões. O conteúdo foi explorado de maneira interdisciplinar, com abordagens relacionadas à História, à Geografia e à Sociologia. “A mesma temática foi explorada também a partir da Geografia e da Sociologia, o que exigiu do estudante uma leitura integrada da área”, avalia Marcio.

O professor considera que o exame apresentou questões de diferentes níveis de dificuldade, mas não foi fácil. “Avalio como uma prova de nível médio para difícil, e também muito bonita.”

Inglês

Para o professor Sérgio Eduardo, do Bernoulli Educação, os temas abordados na provas mantiveram a tradição do Enem. Ele detsacou algumas questões, como a que abordou a importância da amizade e um poema sobre identidade cultural, algo muito presente quando falamos dos Estados Unidos, um país marcado pela imigração e pela mistura de culturas.

"Um texto sobre o voto parecia simples, mas não era: o candidato poderia achar que se tratava de regras de votação quando, na verdade, o texto falava da importância de cada um exercer esse direito, quase como uma obrigação. Houve ainda um texto muito interessante, com nível de dificuldade um pouco maior, em que a resposta não estava explícita", destacou.

Além disso, para o professor, o aluno precisava compreender que ele tratava da capacidade de enxergar o mundo pelos olhos do outro, do poder da empatia. "Não foi uma prova difícil. Tivemos uma, talvez duas questões mais calibradas, e as demais mantiveram o padrão de nível médio do ano passado. Mas faço questão de ressaltar: não foram questões fáceis. Quando classificamos uma prova assim como fácil, acabamos levando o candidato a não se preparar. Foi uma prova bem calibrada, muito interessante, e quem estudou as estruturas ao longo do ano não deve ter tido problemas"

Segundo dia

O segundo dia de provas do Enem 2026 será realizado no próximo domingo (15/11). Os candidatos terão pela frente mais 90 questões. Mas das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne conteúdos de Biologia, Física e Química. A aplicação terá cinco horas de duração, com encerramento previsto para as 18h30.