Alcolumbre rebate críticas a licitação de R$ 6 milhões para celulares no Senado

Alcolumbre rebateu as críticas ao afirmar que a licitação não prevê a compra dos aparelhos como um "presente" aos parlamentares - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comentou a licitação de R$ 6 milhões para o fornecimento de celulares a parlamentares e servidores da Casa durante a sessão plenária desta quarta-feira (11/11). Segundo ele, a “narrativa é maior que o fato”. Alcolumbre rebateu as críticas ao afirmar que a licitação não prevê a compra dos aparelhos como um “presente” aos parlamentares, mas a prestação de serviços de telefonia com a disponibilização de aparelhos para uso institucional, no chamado regime de comodato.

“Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando, que não é verdade. Vossa Excelência pega um iPhone na mão, as pessoas filmam o iPhone e falam que o Senado está comprando iPhone. Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não são R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato”, afirmou Alcolumbre durante a sessão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A manifestação ocorreu após questionamento do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), governador eleito de Minas Gerais, sobre a necessidade da medida.

“Todos os senadores têm iPhone, e todos os servidores desta Casa. [...] A gente ganha R$ 40 mil; mas R$ 6 milhões em iPhone? Não tem necessidade disso”, afirmou Cleitinho, que também defendeu que os colegas abram mão dos aparelhos.

Alcolumbre ressaltou ainda que os parlamentares que não desejarem utilizar os celulares disponibilizados em regime de comodato poderão devolvê-los e até mesmo reduzir a estrutura de seus gabinetes.

“Cabe a Vossas Excelências optar se vão ou não utilizar o que está à disposição do mandato de um senador da República”, disse.

Entenda

O Senado Federal abriu, no fim de outubro, uma licitação para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer 425 celulares a parlamentares e servidores. O custo estimado da contratação é de R$ 6 milhões para a União. Entre os aparelhos previstos estão 95 iPhones 18 Pro, além de 330 dispositivos das marcas Samsung e Motorola.

O custo mensal estimado por unidade do iPhone 18 Pro é de R$ 582,74. No site oficial da Apple, o mesmo modelo é comercializado por R$ 13.499.

O contrato terá duração inicial de quatro anos, com possibilidade de renovação por até dez anos. O edital prevê a substituição dos aparelhos a cada dois anos. A empresa contratada deverá fornecer o melhor modelo disponível no mercado dentro da categoria high end, destinada a dispositivos de maior desempenho.

A nova licitação substitui o contrato firmado em 2022, que previa o fornecimento de 93 iPhones 13 Pro e 290 celulares intermediários das marcas Samsung e Motorola. Além do aumento no número de aparelhos, houve ampliação das franquias de internet móvel.

Para os celulares da linha superior, a franquia de dados passou de 50 GB para 100 GB. Nos aparelhos intermediários, o limite aumentou de 20 GB para 50 GB. A nova frota deverá ser entregue antes do início da próxima legislatura, em 1º de fevereiro.