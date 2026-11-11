Comissão aprova convites a ministro da Justiça e diretor-geral da PF

Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que a aprovação representa uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre a autonomia do trabalho policia - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11/11), requerimentos para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, e o diretor-geral da Polícia Federal sobre possíveis interferências políticas na atuação da corporação. A reunião foi conduzida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que substituiu Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na presidência do colegiado.

Autor dos requerimentos e relator da comissão, Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou ao Correio que a aprovação representa uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre a autonomia do trabalho policial. “Ter a possibilidade da transparência para os brasileiros sobre se há ou não interferência política no trabalho técnico da Polícia Federal. Isso é fundamental para quem acredita na justiça”, declarou.

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Segundo Alessandro, o ministro Wellington Lima e Silva já confirmou presença na próxima quarta-feira, às 14h30, em uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com a Comissão de Segurança Pública (CSP). Sobre o diretor-geral da Polícia Federal, o senador informou que ele está fora do país e ainda não havia sido contatado.

Ao encerrar a reunião, Mourão destacou o papel fiscalizador dos parlamentares e justificou a iniciativa como parte das responsabilidades do Senado. “Eu queria ressaltar aqui para todos que acompanham esta sessão que os senadores que aqui se encontram estão balizados pela ética das nossas convicções. As convicções que temos sobre a situação que o país enfrenta e a ética da nossa responsabilidade por termos sido eleitos pelo povo para efetivamente fiscalizar ações que não estejam coadunadas com a ética que estou mencionando”, afirmou.

O senador acrescentou que os parlamentares estavam cumprindo suas atribuições institucionais. “Então estamos cumprindo aqui o nosso dever e a nossa responsabilidade”, concluiu antes de encerrar os trabalhos.