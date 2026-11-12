Tuca Andrada provoca João Gomes e dispara: 'Você não é vaqueiro' - (crédito: TV Globo)

A discussão entre Tuca Andrada e João Gomes ganhou um novo desdobramento nesta quarta-feira (11).

Depois de receber uma resposta pública do cantor pernambucano, o ator voltou a se manifestar nas redes sociais e reafirmou que considera fantasias as roupas tradicionais de vaqueiro utilizadas pelo artista durante os shows.

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Em um vídeo direcionado ao músico, Tuca explicou que sua declaração inicial foi uma brincadeira e afirmou que João se incomodou com o comentário.

O ator argumentou que o cantor trabalha com música e, portanto, não pode ser considerado vaqueiro apenas por utilizar as vestimentas características da profissão.

"Se você é um cantor e você se veste como vaqueiro, você está fantasiado de vaqueiro, você não é um vaqueiro", declarou.

O artista também recorreu às próprias origens para justificar sua opinião. Nascido em Recife, Tuca afirmou que seu pai é de Limoeiro e sua mãe de Vitória de Santo Antão.

Ele ressaltou que conhece a realidade pernambucana e a cultura nordestina por ter viajado por diferentes regiões.

Na sequência, o ator argumentou que a existência de vaqueiros na família de João Gomes não altera a profissão exercida pelo cantor.

Segundo ele, mesmo que o artista tenha parentes que trabalharam com a atividade, isso não faz dele um vaqueiro.

Apesar das críticas, Tuca reconheceu a contribuição do pernambucano para a divulgação das tradições regionais. Ele desejou sucesso ao músico em apresentações internacionais e afirmou que não torce contra a carreira de ninguém.

O ator também aproveitou o pronunciamento para esclarecer que não havia cobrado manifestações políticas de João Gomes.

Segundo Tuca, o posicionamento do cantor sobre eleições não foi o motivo de sua publicação, e permanecer em silêncio é um direito do artista.

Outro assunto mencionado no vídeo foi a depressão enfrentada pelo músico. Tuca afirmou que espera que João cuide da saúde e ressaltou que jamais faria piadas sobre a doença, mencionando conhecer pessoas próximas que convivem com o problema.

Ao concluir a gravação, o ator manteve o posicionamento que provocou a discussão e voltou a dizer que João Gomes é cantor, não vaqueiro, além de reiterar que considera fantasias as roupas utilizadas por ele no palco.