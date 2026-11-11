PL adia decisão sobre apoio a Motta e consultará 121 deputados

Segundo Sóstenes, os votos serão secretos e apurados pelos diretórios estaduais do partido - (crédito: Zélia Dória/ PL no Congresso)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), anunciou que o partido adiou o posicionamento sobre a eleição para a Presidência da Casa, que ocorre em fevereiro de 2027. Segundo ele, a legenda enviará um documento para consultar a opinião de cada um dos 121 deputados eleitos.

A bancada de deputados atuais e recém-eleitos do partido se reuniu nesta quarta-feira (11/11) para definir o caminho que seguiria. No entanto, os parlamentares não chegaram a um acordo sobre apoiar a reeleição do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ou lançar um nome próprio para a disputa.

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A ideia é que o partido consulte individualmente os parlamentares sobre o desejo de integrar ou não o bloco de 15 partidos que apoiam a reeleição Motta. Ao votar contra a entrada no bloco, o deputado também poderá indicar um nome para ser lançado pelo partido à Presidência.

Segundo o líder, os votos serão secretos e apurados pelos diretórios estaduais do partido. Ele espera uma definição sobre o assunto em 15 dias. “Como ainda não temos uma unanimidade na bancada. O presidente sobrestou a decisão de hoje e enviará um documento individual para cada deputado dar seu voto”, explicou.

Ao optar por ficar de fora do bloco, o PL pode ficar isolado e perder a prioridade na escolha de cargos na Mesa e no comando de comissões importantes. Se ingressar no bloco, a sigla — que terá a maior bancada da Câmara, com 121 deputados — tende a ser a primeira a escolher os espaços que quer ocupar.

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Segundo o líder, uma candidatura própria do partido é defendida pela maioria dos deputados. Um deles é o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que considera a gestão do atual presidente muito ligada ao governo do presidente Lula (PT).

“Apoiar o Hugo Motta pra mim não é uma via correta até mesmo porque ele tomou uma posição muito veemente apoiando o Lula nestas eleições”, disse antes da reunião. Ele também avaliou a gestão do atual presidente como “fraca”.

O deputado ainda afirmou que deve sugerir ao candidato alterações nos regimentos internos das duas Casas, para desconcentrar o poder de decisão das mãos dos presidentes.

“Não dá para os presidentes da Casa terem tanto poder assim”, disse. Ele relembrou que, no Senado, por exemplo, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) engavetou os pedidos de impeachment, mesmo que os senadores pressionassem pelo andamento.