PSDB publica nota de repúdio contra exposição pública de FHC

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, divulgou nesta quinta-feira (12/11), uma nota de repúdio à publicação de imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em seu apartamento em São Paulo.
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Nesse comunicado, Aécio agradeceu as manifestações de repúdio de diversas pessoas e afirmou que o incidente que envolveu o ex-presidente é "inadmissível". "É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção", disse. "A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça."
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A nota ainda celebra a trajetória política de FHC. "Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros. O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil", disse.
Fernando Henrique foi filmado em seu apartamento por Wesley Oliveira, homem que entrou no apartamento do ex-presidente e publicou nas redes sociais vídeos fazendo um "tour" pelo imóvel.
Os filhos de FHC pediram à Justiça de São Paulo o recolhimento de todos os dispositivos que possam conter filmagens do ex-presidente, logo após a repercussão do caso.
Na quarta-feira, 405 personalidades divulgaram uma nota protestando contra a publicação das imagens de FHC. Entre os signatários da nota de repúdio estão os economistas Pérsio Arida e Andrea Calabi, os ex-ministros Nelson Jobim e José Serra, o jurista Miguel Reale Júnior, o ex-governador Paulo Hartung, o empresário Guilherme Leal, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e Simone Tebet, ex-ministra do governo Lula.
Até mesmo adversários políticos manifestaram solidariedade a FHC. "Fui uma firme adversária política de Fernando Henrique Cardoso. Está nos anais do Congresso", disse Jandira Feghali (PCdoB-RJ), três horas antes do comunicado do PSDB. "Mas nenhuma diferença ideológica justifica a exposição cruel, desrespeitosa e desumana de uma pessoa em sua velhice. FHC, como todo cidadão e cidadã, merece respeito, cuidado e privacidade. Divergência política se enfrenta com ideias, argumentos e democracia. Jamais com humilhação."
O homem que filmou o ex-presidente foi indiciado por difamação e discriminação contra pessoa idosa pela Polícia Civil do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 11, após prestar depoimento e ter o celular apreendido. Ele também foi proibido de se aproximar de FHC.
Veja a íntegra da nota do PSDB:
O PSDB agradece as manifestações de repúdio à indigna e criminosa exposição de seu presidente de honra, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Temos certeza de que a imensa obra de Fernando Henrique Cardoso, sobretudo aquela realizada durante os anos de seu governo que transformou o Brasil, como é reconhecido por toda a população, jamais será esquecida pelos brasileiros.
É esse sentimento de reconhecimento e gratidão que deveria sempre pautar as referências a ele.
É inadmissível que se desrespeite sua delicada situação de saúde na busca por autopromoção. A violação de sua privacidade deve ser objeto de apuração e punição pelos órgãos de segurança e pela Justiça.
O PSDB celebrará sempre, com muito orgulho e reverência, seu presidente de honra Fernando Henrique Cardoso e seu legado fundamental para o Brasil!
Aécio Neves
Presidente Nacional do PSDB
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