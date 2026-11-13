Flávio votou contra ajuste fiscal de Lula após defender "tesouraço"

Durante a campanha, Flávio Bolsonaro afirmou que pretendia promover uma economia entre R$ 200 bilhões e R$ 250 bilhões - (crédito: Reuters)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) votou contra o projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado pelo Senado na quinta-feira (12/11). A posição chama a atenção pelo contraste com o discurso adotado pelo parlamentar durante a campanha presidencial, quando defendeu um amplo corte de despesas públicas, batizado por ele de “tesouraço”. Flávio participou da sessão remotamente, dos Estados Unidos, onde está desde o fim de outubro.

A proposta foi aprovada em votação no plenário por 45 votos favoráveis e 31 contrários. O texto estabelece medidas para reforçar o controle das contas públicas e ampliar a arrecadação. Apesar de defender a redução de gastos do Estado, Flávio rejeitou o modelo apresentado pelo Executivo e argumentou que as medidas poderiam atingir áreas consideradas essenciais, como saúde e educação.

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Durante a campanha, o senador afirmou que pretendia promover uma economia entre R$ 200 bilhões e R$ 250 bilhões. Na ocasião, apresentou a redução de despesas como uma das principais medidas de seu projeto econômico. No entanto, não detalhou de forma abrangente quais setores seriam atingidos nem como o corte seria implementado.

Ao justificar o voto contrário, Flávio procurou diferenciar sua proposta das medidas defendidas pelo governo federal. Segundo o senador, o corte que pretendia realizar teria como foco impostos, burocracia e combate à corrupção, e não a redução de recursos destinados aos serviços públicos.

“Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual governo de cumprir com suas promessas de campanha”, explicou. A manifestação foi feita nas redes sociais nesta sexta-feira (13), após a repercussão de seu posicionamento no Senado.

A votação ainda terá novos desdobramentos. Os senadores devem analisar quatro destaques ao projeto na próxima terça-feira (17). Concluída essa etapa, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados.