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DARK HORSE

Operação mira emendas parlamentares ligadas a filme sobre Bolsonaro; entenda

Polícia Federal cumpre mandado de busca em Brasília em investigação que apura suspeitas de desvio de recursos parlamentares destinados a institutos culturais e possível conexão com a produção de Dark Horse

Deputado federal Mario Frias (PL-SP) é um dos investigados na apuração sobre suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares a institutos culturais - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)
Deputado federal Mario Frias (PL-SP) é um dos investigados na apuração sobre suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares a institutos culturais - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13/11), uma nova etapa da investigação sobre suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares a institutos culturais. A apuração envolve recursos que teriam sido desviados e apresenta possíveis conexões com o financiamento de Dark Horse, filme que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Nesta fase, os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília contra um investigado que não havia sido localizado durante a primeira etapa da operação, segundo a CNN. A ação busca reunir novos elementos para esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro público e a eventual participação de outras pessoas no esquema investigado.

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O deputado federal Mario Frias (PL-SP) está entre os nomes relacionados à apuração. O parlamentar foi alvo da primeira fase da operação, que também alcançou Karina Gama, responsável pela produtora envolvida na realização do longa-metragem. A investigação examina a destinação de recursos indicados por meio de emendas parlamentares a entidades culturais.

A apuração ganhou força após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar, em março, que Mario Frias prestasse esclarecimentos sobre uma emenda de R$ 2 milhões destinada ao Instituto Conhecer Brasil, organização apontada como ligada à produtora do filme. Levantamentos da Polícia Federal também identificaram movimentações financeiras de centenas de milhões de reais entre empresas sob investigação.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 13/11/2026 09:56
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