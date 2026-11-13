Operação mira emendas parlamentares ligadas a filme sobre Bolsonaro; entenda

Deputado federal Mario Frias (PL-SP) é um dos investigados na apuração sobre suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares a institutos culturais - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13/11), uma nova etapa da investigação sobre suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares a institutos culturais. A apuração envolve recursos que teriam sido desviados e apresenta possíveis conexões com o financiamento de Dark Horse, filme que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta fase, os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília contra um investigado que não havia sido localizado durante a primeira etapa da operação, segundo a CNN. A ação busca reunir novos elementos para esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro público e a eventual participação de outras pessoas no esquema investigado.

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O deputado federal Mario Frias (PL-SP) está entre os nomes relacionados à apuração. O parlamentar foi alvo da primeira fase da operação, que também alcançou Karina Gama, responsável pela produtora envolvida na realização do longa-metragem. A investigação examina a destinação de recursos indicados por meio de emendas parlamentares a entidades culturais.

A apuração ganhou força após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar, em março, que Mario Frias prestasse esclarecimentos sobre uma emenda de R$ 2 milhões destinada ao Instituto Conhecer Brasil, organização apontada como ligada à produtora do filme. Levantamentos da Polícia Federal também identificaram movimentações financeiras de centenas de milhões de reais entre empresas sob investigação.