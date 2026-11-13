Lula prioriza áreas econômica e social para sinalizar rumos do 4º mandato

Lula pretende deixar para uma segunda etapa a distribuição de espaços a legendas como MDB, PSD e Republicanos - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende começar a montagem do quarto mandato pelas equipes econômica e social. Segundo aliados ouvidos pelo Correio, a decisão de priorizar essas áreas no primeiro anúncio ministerial tem um objetivo: dar sinais de como será o Lula 4, tanto na condução da economia quanto na execução de políticas públicas. A expectativa é de que os primeiros nomes sejam confirmados já na próxima semana, antes de o petista avançar nas negociações por cargos com partidos do Centrão.

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A avaliação de interlocutores do presidente é de que a composição inicial da Esplanada funcionará como uma apresentação das prioridades da próxima gestão. O primeiro pacote deve contemplar Fazenda, Planejamento, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, pastas que Lula pretende manter sob influência de quadros do PT e do PSB. A escolha também busca sinalizar a orientação econômica do governo e o espaço reservado à agenda social, dois eixos que o presidente pretende destacar após a vitória nas urnas.

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Na Fazenda, Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad (PT) e Dario Durigan aparecem entre os nomes considerados. Para o Planejamento, são cotados Bruno Moretti, Miriam Belchior e Aloizio Mercadante. Já o Desenvolvimento Social tem Gleisi Hoffmann e Simone Tebet entre as possibilidades. Na Saúde, a tendência é de permanência de Alexandre Padilha, enquanto a Educação segue em discussão, com Izolda Cela, Cid Gomes e Luizianne Lins no radar. As definições ainda dependem da palavra final de Lula, que tem evitado antecipar publicamente a composição da equipe.

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A pressa em anunciar os primeiros ministros contrasta com o ritmo reservado às negociações com o Centrão. Lula pretende deixar para uma segunda etapa a distribuição de espaços a legendas como MDB, PSD e Republicanos. O presidente planeja conversas com Gilberto Kassab, dirigente do PSD, e Marcos Pereira, do Republicanos, para discutir a participação das siglas no governo e o apoio às pautas de interesse do Planalto no Congresso. A orientação, segundo aliados, é preservar o controle das áreas consideradas estratégicas antes de abrir espaço para novos parceiros.

Nos bastidores, o PSD reivindica a manutenção da Agricultura e busca ampliar sua presença em ministérios ligados à infraestrutura. O Republicanos, por sua vez, também pretende conquistar uma posição de maior destaque, embora encontre resistência do PT em relação à entrega de Relações Institucionais. Para auxiliares do presidente, a divisão das pastas terá duas etapas distintas: primeiro, apresentar a identidade política e administrativa do Lula 4; depois, negociar a sustentação parlamentar necessária para o novo mandato.