Lula e Milei se unem a líderes da Celac por secretário-geral latino na ONU

Líderes argumentam que a escolha de um representante latino-americano contribuiria para tornar o sistema internacional mais inclusivo - (crédito: AFP)

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Javier Milei (Argentina), Miguel Díaz-Canel (Cuba) e Delcy Rodríguez (Venezuela), além de líderes de mais de 20 países da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), defenderam que o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) seja um representante da América Latina e do Caribe. A posição foi formalizada em uma carta enviada ao Conselho de Segurança da entidade.

O documento foi apresentado em meio ao processo de escolha do sucessor do atual secretário-geral, o português António Guterres, cujo mandato se encerra neste ano. O novo chefe da organização terá um período de cinco anos à frente da instituição.

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Na carta, os líderes argumentam que a escolha de um representante latino-americano contribuiria para tornar o sistema internacional mais inclusivo e representativo, além de ampliar a diversidade na condução da ONU.

“Convencidos da importância de promover um sistema internacional mais inclusivo e representativo, ratificamos que chegou o momento de que uma pessoa nacional da América Latina e do Caribe assuma a responsabilidade de ocupar o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, em coerência […] com o fortalecimento da diversidade na condução da organização”, diz um trecho do documento.

O Brasil também defende que o próximo secretário-geral seja uma mulher. Inicialmente, o governo Lula apoiou a candidatura da ex-presidente chilena Michelle Bachelet ao posto. No entanto, em meio à disputa, ela retirou sua candidatura. Desde então, o governo brasileiro não formalizou apoio a outro nome.

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Os signatários avaliam que a escolha de uma pessoa da região poderá fortalecer a capacidade da ONU de enfrentar desafios globais, promover a paz e a justiça, além de consolidar o multilateralismo e o respeito ao direito internacional.

Ao final, os líderes fazem um apelo ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral para que a reivindicação regional seja considerada no processo de escolha do próximo secretário-geral.

“Reiteramos nosso chamado respeitoso ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral das Nações Unidas para que esta posição regional seja respeitada no marco do processo de consultas e decisões relativas à designação do próximo secretário-geral da ONU”, conclui a carta.