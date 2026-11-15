Fazenda e a solução Fonteles

Rafael tem uma convivência de muitos anos com Lula. Seu pai, o ex-deputado federal Nazareno Fonteles, foi um dos fundadores do PT - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Lisboa — Em meio aos rumores de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fechou quem vai assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, segue sendo o petista com menor rejeição de integrantes do mercado financeiro, que andam nervosos ante a falta de perspectiva de alguém com nome e pulso para estancar a sangria dos gastos públicos e os estragos na dívida pública.

Matemático prodígio que se formou em tempo recorde na graduação e na pós nas universidades por onde passou, Fonteles, antes de assumir a política, foi por dois mandatos secretário de Fazenda do estado na gestão do ex-governador Wellington Dias.

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Fonteles presidiu o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), onde ganhou respeito entre os pares por contribuir para o estado conquistar, por quatro anos seguidos, a nota A no sistema Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), uma avaliação anual realizada pelo Tesouro Nacional. Nesse ranking, são avaliadas a consistência, a integridade e a precisão das informações fiscais e contábeis prestadas por estados e municípios. A plataforma tem se tornado cada vez mais importante para a gestão e transparência das finanças públicas no país, de acordo com autoridades piauienses.

Desafio

Apesar de Fonteles evitar comentar uma indicação para a Fazenda, fontes próximas ao governador admitem que ele aceitaria o desafio de chefiar a pasta mais importante da Esplanada dos Ministérios, que pode cacifá-lo a ser o candidato a suceder Lula, com quem convive desde a infância, pois o pai, o ex-deputado Nazareno Fonteles, é um dos fundadores do PT. A garantia de autonomia e apoio do chefe do Executivo para exercer o cargo será um dos fatores principais para que o governador do Piauí aceite o cargo mais desejado e, ao mesmo tempo, mais temido do primeiro escalão do governo.

Analistas reconhecem que Fonteles tem credenciais para isso. E são os programas que ele vem tocando no Piauí, que são caros ao presidente, como avanços na área da educação e da energia limpa. Conforme dados da agência de atração de investimentos Investe Piauí, o estado está em 1º lugar do Brasil em matriz elétrica renovável, pois 99,76% da energia produzida é proveniente de fontes limpas. Além disso, é o terceiro maior produtor de energia eólica e solar centralizada do país, com 227 empreendimentos de geração em 26 municípios.

Na educação, a gestão de Fonteles conseguiu fazer com que 100% do ensino médio nas escolas estaduais fossem integrais. Com isso, o estado tem a maior taxa de aprovação no ensino médio do Brasil (de 99,5%) e a menor taxa de abandono do ensino médio da história do Piauí (redução de 2,4% para 0,4%), conforme relatório enviado ao Correio por integrantes do governo piauiense.

O Piauí ainda está em 1º lugar do Nordeste no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e em 4º lugar do Brasil no Ideb. Além disso, obteve o maior percentual de redações acima de 900 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Outro destaque apontado por fontes do governo é o fato do uso de disciplinas sobre inteligência artificial (IA) frequentadas por 100% dos alunos do ensino fundamental e médio.

Diante disso, o Piauí foi o primeiro território das Américas a incluir a disciplina de IA na grade curricular das escolas públicas da educação básica, algo que foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Demora

A demora de Lula em escolher um nome forte para comandar a Fazenda tem deixado o mercado descrente no compromisso de ajuste fiscal. O Projeto de Lei (PLP) 299/26, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), foi aprovado a toque de caixa pelo Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados.

Apesar do aumento das críticas ao patamar elevado dos juros básicos da economia (Selic), em 13,75% ao ano — mantidos neste patamar pelo Banco Central na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) —, o mau humor dos agentes do mercado financeiro continua. Mesmo com o governo acelerando a votação do PL, porque não há perspectiva de um ajuste crível proposto pela medida.

Integrantes do governo preveem uma economia de até R$ 60 bilhões no Orçamento de 2027, mas analistas lembram que ainda é insuficiente em relação ao necessário. Alertam, inclusive, que as medidas previstas no PLP podem gerar insegurança jurídica e desencadear uma onda de judicializações, que serão um novo desafio para quem comandar o gabinete do Bloco P da Esplanada.

Dados levantados pelos economistas Felipe Salto, Josué Pellegrini e Daniel Ferraz, da Warren Investimentos, destacam que a proposta do governo é insuficiente para estabilizar a trajetória de crescimento da dívida pública bruta em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Pelas estimativas feitas pelos especialistas, o impacto fiscal seria de R$ 51 bilhões.

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