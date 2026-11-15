Lula vai à Espanha encontrar Sanchez Antes de voltar ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu neste domingo (15/11) das Filipinas em direção à Espanha, onde fará um encontro com o primeiro-ministro do país europeu, Pedro Sanchez, em Madri. A visita acontecerá após participação do presidente na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na capital filipina, Manila.
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Antes, Lula representou o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), em Antália, na Turquia. É a primeira viagem internacional do presidente Lula após a sua reeleição, no último dia 25 de outubro. A chegada do petista a Madri está marcada para às 22h45 deste domingo, pelo horário local.
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