Lula vai à Espanha encontrar Sanchez Antes de voltar ao Brasil

O deslocamento para Madri marca a etapa europeia da primeira viagem internacional de Luiz Inácio Lula da Silva após sua reeleição - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu neste domingo (15/11) das Filipinas em direção à Espanha, onde fará um encontro com o primeiro-ministro do país europeu, Pedro Sanchez, em Madri. A visita acontecerá após participação do presidente na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na capital filipina, Manila.

Antes, Lula representou o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), em Antália, na Turquia. É a primeira viagem internacional do presidente Lula após a sua reeleição, no último dia 25 de outubro. A chegada do petista a Madri está marcada para às 22h45 deste domingo, pelo horário local.