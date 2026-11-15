Alckmin defende equilíbrio fiscal e destaca investimentos na Amazônia

Durante coletiva de imprensa no Inep, Alcmin afirmou que o governo trabalha para alcançar o superávit primário - (crédito: Amanda S. Feitoza/C.B/D.A Press)

O presidente da República em exercício Geraldo Alckmin defendeu a necessidade de equilibrar as contas públicas para reduzir os juros, estimular o crescimento econômico e aliviar o endividamento das famílias. Durante coletiva de imprensa neste domingo (15/11), no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ele afirmou que o governo trabalha para alcançar o superávit primário, quando a arrecadação supera as despesas, sem comprometer os benefícios sociais.

“A proposta é importante porque o governo não mexe na população mais pobre. São preservados todos os ganhos de natureza social, mas trabalha para ter um superávit e não ter déficit”, declarou. Segundo Alckmin, o equilíbrio fiscal é necessário para criar condições de redução das taxas de juros e ampliar a atividade econômica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Lula promete salto tecnológico no quarto mandato e quer Brasil desenvolvido

Ao comentar a situação das contas públicas, Alckmin comparou o cenário atual ao de 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo os números apresentados por ele, o déficit primário naquele ano chegou a 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 743 bilhões. Alckmin também citou o resultado do México no mesmo período, de 0,5%.

“O governo gastou mais do que arrecadou, sem pagar um centavo da dívida. Gastou mais do que arrecadou R$ 743 bilhões”, afirmou. Ele defendeu a busca pelo superávit como forma de reduzir os juros e estimular a economia. “Com juros menores, você pode ter um crescimento da economia maior, com mais emprego e mais renda para a população”, acrescentou. O vice-presidente disse esperar que a proposta em discussão seja concluída na terça-feira e encaminhada à Câmara dos Deputados.

Leia também: Infantino encontra Lula nas Filipinas e fala em reunião sobre a Copa Feminina 2027 - Blog Drible de Corpo

Na área ambiental, Alckmin destacou o anúncio de uma nova contribuição da Noruega, de quase R$ 400 milhões, para o Fundo Amazônia. Com o novo aporte, as doações norueguesas ao mecanismo ultrapassam R$ 4 bilhões, segundo ele. O vice-presidente também mencionou a participação de organizações filantrópicas internacionais no Fundo Clima e no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa voltada ao financiamento da preservação de florestas tropicais.

Ao comentar os resultados da política ambiental brasileira, afirmou que “o desmatamento caiu mais de 40%” e defendeu o protagonismo do país na proteção da Amazônia. Alckmin também destacou a importância da agenda climática e da preservação das florestas nas relações internacionais.

Leia também: Senado declara Claro como vencedora do pregão de iPhones

Alckmin ainda comentou a agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com destaque para a aproximação com países asiáticos. Segundo Alckmin, a região tem participação importante no comércio exterior brasileiro e os encontros diplomáticos contribuíram para avançar em acordos comerciais. “A Ásia representa um destaque importante no comércio exterior brasileiro e vários acordos foram celebrados para a gente poder avançar ainda mais em exportação e importação”, afirmou.

Ele também citou a defesa da democracia, os biocombustíveis, o combate às mudanças climáticas e a preservação das florestas como temas importantes da atuação do Brasil no exterior. Sobre a formação do próximo ministério, Alckmin afirmou que Lula deverá tomar decisões após retornar ao país.