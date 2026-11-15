Cleitinho cobra explicações sobre uso de emenda em show de Claudia Leitte

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais, cobrou explicações do ex-prefeito de Mirabela, no Norte do estado, e do vereador Igor sobre recursos destinados a um show da cantora Claudia Leitte em 2024 no município. No perfil do Instagram, o futuro governador publicou um vídeo cobrando explicações sobre o caso neste domingo (15/11).

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A exigência por respostas ocorreu após a divulgação de que recursos de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil de autoria de Cleitinho, destinados a obras de infraestrutura e calçamento, teriam sido utilizados para financiar um evento da cantora Claudia Leitte, na Festa de Agosto, em Mirabela, no Norte de Minas.

Nas imagens, Cleitinho critica a mudança na destinação da verba pública e exige que o dinheiro seja aplicado estritamente na finalidade original de infraestrutura para a população. A situação gerou repercussão e levantou debates sobre o uso de recursos de emendas e verbas municipais para a realização de grandes eventos artísticos.

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Como um município não pode pegar uma verba vinculada a uma área específica, como, nesse caso, infraestrutura, e transferi-la livremente para outra finalidade, como cultura, Cleitinho também criticou a falta de fiscalização da emenda. Para ele, é obrigação dos chefes do Executivo municipal acompanhar a utilização do dinheiro para o setor ao qual a verba foi realmente destinada.

O governador eleito tem defendido endurecer as regras para o uso de dinheiro público em festas e shows devido ao cenário fiscal do estado. Na última semana, ele anunciou que pretende proibir o uso de verba pública estadual e de emendas parlamentares para financiar shows e festas nos municípios mineiros durante seu mandato.

Segundo o senador, os recursos do estado devem ser redirecionados para áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Ele afirmou que, assim que assumir o governo em 2027, encaminhará um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para vetar o repasse de dinheiro estadual para o custeio de festividades.

Cleitinho declarou, ainda, que pretende dialogar com os deputados estaduais para impedir a execução de emendas parlamentares destinadas a shows durante seus quatro anos de gestão. Nas redes sociais, ele afirmou que não é contra os eventos, nem vai acabar com eles, mas quer acabar com a "farra com dinheiro público".

Ex-prefeito de Mirabela rebate senador

Em resposta às declarações de Cleitinho sobre o uso de R$ 500 mil em recursos de emenda parlamentar para custear o show da Festa de Agosto de 2024, ex-prefeito Luciano Rabelo afirmou que a verba foi aplicada de acordo com a finalidade prevista na documentação oficial.

Segundo ele, o plano de ação registrado na plataforma Transferegov.br estabelece como meta o apoio a feiras e eventos locais e regionais. O documento também prevê a contratação de um artista para apresentação musical na tradicional Festa de Agosto do município.

A nota destaca que os R$ 500 mil foram destinados integralmente a despesas de custeio, sem previsão de investimento. Por isso, o ex-prefeito – em exercício no ano de 2024 – argumenta que a realização do evento não configura desvio de finalidade, uma vez que a promoção de festas e eventos estava expressamente prevista na destinação da emenda.

Rabelo também alegou que a prestação de contas seguiu as normas aplicáveis e que não há irregularidades apontadas na execução dos recursos. Ele defendeu a realização da Festa de Agosto, alegando que o evento contribuiu para valorizar a cultura local, atrair visitantes e movimentar o comércio e a economia de Mirabela.

O ex-prefeito também repudiou a gravação e a divulgação de uma conversa telefônica sem sua autorização, além da exposição de seu número pessoal. Ele cobrou uma retratação pública do senador, a correção das informações que considera inverídicas e a retirada de conteúdos que exponham seu telefone.

