Endividamento rural: especialista explica por que crise não é má-fé

Filipe Denki Belém Pacheco, advogado especialista, analisa a complexidade do endividamento rural e a importância de renegociações justas - (crédito: Divulgação)

Declarações da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, reacenderam o debate sobre o endividamento no campo. O cenário atual envolve fatores complexos: juros elevados, alta nos custos dos insumos, oscilação de preços das commodities, adversidades climáticas e restrição de crédito. Mesmo sob essas condições, o próprio banco informou que cerca de 90% dos clientes rurais permanecem adimplentes.

Na avaliação do advogado Filipe Denki Belém Pacheco, especialista em reestruturação empresarial e recuperação judicial, a inadimplência não decorre automaticamente de má-fé. A atividade agropecuária enfrenta riscos imprevisíveis que fogem ao controle do produtor e afetam sua capacidade de geração de caixa. Generalizar as dificuldades financeiras pode estigmatizar todo o setor produtivo.

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"Não se pretende negar a possibilidade de comportamentos oportunistas. Eles existem em diferentes segmentos da economia e devem ser identificados e combatidos. O que não se pode admitir é a transformação de situações excepcionais em uma narrativa capaz de comprometer a reputação de todo um setor produtivo", afirma Filipe.

Critérios de concessão e renegociação

O advogado aponta que o Banco do Brasil precisa avaliar sua responsabilidade na gestão do crédito rural. Como agente central de financiamento, a instituição atua na concessão, definição de garantias e fixação de prazos, fatores que precisam ter compatibilidade com os ciclos da colheita e da produção.

Dificuldades na renegociação nem sempre indicam recusa em pagar. Exigências de entrada elevadas, garantias inacessíveis e calendários incompatíveis com o fluxo produtivo frequentemente inviabilizam os acordos propostos pelos credores.

"A verdadeira renegociação pressupõe concessões recíprocas, transparência e adequação das obrigações à efetiva capacidade de pagamento. Renegociar não é simplesmente substituir uma dívida vencida por outra que também será impagável", pontua o especialista.

Recuperação judicial no setor rural

O aumento dos pedidos de recuperação judicial também exige análise sem generalizações. Previsto na Lei nº 11.101/2005, o instrumento legal permite reorganizar dívidas e superar crises econômico-financeiras. Recorrer à Justiça não representa conduta de má-fé ou tentativa de escapar dos compromissos.

O crédito rural conta com particularidades jurídicas, e a lei determina que certas obrigações não se submetem à recuperação judicial. Dessa forma, abrir o processo judicial não suspende nem reestrutura automaticamente todos os débitos do produtor.

A superação da crise demanda diagnóstico técnico, regras adequadas de concessão e mecanismos viáveis de renegociação. O Banco do Brasil tem legitimidade para cobrar valores e coibir abusos, mas necessita considerar os riscos próprios da atividade agrícola e adotar medidas que preservem a produção rural.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.