Andrei afirmou que cargos de chefia "não são um direito" e que a decisão sobre quem será mantido nesses cargos cabe ao gestor - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, rebateu, nesta quarta-feira (18/11), críticas em relação à demissão de dois delegados da corporação dos cargos de chefia. Os profissionais foram responsáveis por elaborar uma primeira versão do relatório que aponta a citação a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master. De acordo com Andrei, o relatório é um procedimento administrativo, não parte de uma investigação e, por isso, deve ser gerido sob a coordenação dele.

“O relatório foi determinado pelo presidente Fachin. Inclusive, tem uma nota conjunta do Supremo e da PF que fala o que deve ser feito. Não estamos falando de investigação. Neste caso, investigação de ministro do Supremo precisa de autorização do próprio Supremo. Se estivéssemos fazendo investigação, seria ilegal. Assim como vossas excelências têm prerrogativa de foro. A PF não pode investigar senador da República sem aval do Supremo”, disse ele.

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De acordo com Andrei, os delegados não foram reconduzidos aos cargos de chefia por quebra de confiança. “Eu recebi a determinação, deleguei para uma equipe fazer o relatório. A equipe ficou de fazer uma minuta e, em vez de fazer uma minuta, assinou um documento, colocou no sistema e vazou para a imprensa. Aí houve quebra de confiança. A equipe não confiou no diretor e o diretor não confiou na equipe. Então, não foram reconduzidos. O relatório deve se limitar ao caráter totalmente restritivo. Então, eu mandei refazer e mandarei refazer quantas vezes for necessário para atender à decisão do ministro Fachin. Ainda assim, a título de transparência, vou colocar à disposição do presidente Fachin também esses relatórios, que eu entendo serem incorretos”, completou o diretor.

Andrei afirmou que cargos de chefia “não são um direito” e que a decisão sobre quem será mantido nesses cargos cabe ao gestor. “Ninguém tem direito a ter um cargo de chefia. Nenhum de nós que ocupou um cargo de chefia vai ficar a vida toda. Quando não há mais confiança ou outros motivos, mas a confiança é um deles, a pessoa será retirada do cargo de confiança. Tenho absoluta tranquilidade. Já esclareci isso ao ministro Wellington. Acho que esses fatos ficam aqui muito claros”, disse o delegado.

Andrei foi ouvido na condição de convidado em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O foco da sessão foi a atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça no caso do Master.