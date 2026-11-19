Em menos de um ano, Vorcaro gastou US$ 55,3 milhões com a empresa, especializada na organização de viagens e locação de aeronaves - (crédito: Reproduçao)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta quinta-feira (19/11) a Polícia Federal (PF) a acessar a íntegra dos documentos da empresa Signature Luxury Services LLC, responsável por organizar viagens e eventos pagos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A medida busca identificar autoridades e outras pessoas que receberam benefícios custeados pelo empresário e ampliar as investigações sobre um possível esquema de pagamento de vantagens indevidas.

Em menos de um ano, Vorcaro gastou US$ 55,3 milhões com a empresa, especializada na organização de viagens, hospedagens, locação de aeronaves e eventos privados. A PF solicitou registros, notas fiscais, comprovantes e planilhas de serviços pagos pelo ex-banqueiro ou por empresas ligadas a ele. A documentação deverá abranger o período de 2020 a 2025 e apresentar a identificação dos beneficiários, com a discriminação dos valores gastos.

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O pedido da Polícia Federal recebeu aval da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou o levantamento necessário para dimensionar a rede de possíveis favorecimentos. Segundo o Ministério Público, há indícios de que Vorcaro utilizou a estrutura da empresa para beneficiar dezenas de autoridades e ocupantes de cargos públicos. Ao autorizar o acesso, Fachin afirmou que a solicitação é "pertinente, proporcional e útil para as investigações que se encontram em curso".

Entre os nomes identificados pelos investigadores está o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que teria recebido despesas pagas por Vorcaro em pelo menos duas viagens internacionais. A primeira ocorreu em maio de 2024, para Nova York, nos Estados Unidos, durante a semana do evento "Person of the Year", promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A segunda foi em janeiro de 2025, para Courchevel, nos Alpes franceses.

De acordo com a PF, as despesas do parlamentar incluíram hospedagens, refeições em restaurantes e até a compra de roupas de frio. Na viagem a Nova York, Vorcaro também contratou serviços de organização de eventos, seguro-viagem e uma equipe de apoio. A Signature Luxury informou que foi responsável pela estruturação da participação do ex-banqueiro e de seus convidados nos compromissos. Ciro Nogueira nega irregularidades.