Os anúncios de que o governo norte-americano aumentaria impostos de empresas que optem por investir em data centers fora dos Estados Unidos também ocorreram dias após os resultados eleições para o Legislativo no país norte-americano apontarem para aumento de força da oposição ao governo - (crédito: AFP via Getty Images)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira (20/11) punir empresas norte-americanas que construam data centers fora do país. “Não vamos permitir que nossas empresas construam data centers fora do nosso país. (...) "Se fizerem isso, podem até fazer, mas vamos colocar um imposto enorme sobre elas (as empresas)", afirmou o republicano, em conversa com jornalistas, na Casa Branca.

Como justificativas à ideia de aumentar taxação de empresas norte-americanas que invistam em data centers fora dos EUA, Trump comparou a expansão dessa infraestrutura com a indústria de semicondutores (chips), área atualmente liderada pela China.

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Além disso, a retenção de investimentos de empresas norte-americanas de datacenters em outros países foi comentada por Trump como estratégia de segurança nacional na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial, denominada por ele como "Superinteligência".

"Não vamos permitir que empresas construam data centers em outros países porque a China vai tomar todos eles", protestou. A fala do presidente norte-americano contra o que chamou de avanço da China em tecnologia ocorreu um dia após ele ter se encontrado com o presidente chinês Xi Jinping e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Essa reunião resultou em discussões para resolver a guerra entre a Rússia e Ucrânia e na assinatura de um tratado entre os três países para descartar a possibilidade do uso de armas nucleares.

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Os anúncios de que o governo norte-americano aumentaria impostos de empresas que optem por investir em data centers fora dos Estados Unidos também ocorreram dias após os resultados eleições para o Legislativo no país norte-americano apontarem para aumento de força da oposição ao governo.