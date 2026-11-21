Em boletim, divulgado ontem, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames - (crédito: Sergio Lima / AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu na sexta-feira, 20, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere a visita diária dos filhos do capitão reformado, o senador e o deputado federal eleitos, Carlos Bolsonaro (PL-SC) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), e a filha caçula, Laura Bolsonaro, enquanto ele estiver internado.

Jair Bolsonaro foi internado ontem, 20, no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.

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Em boletim, divulgado ontem, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informou a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta.