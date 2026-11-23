Maior bancada da próxima legislatura, com 121 deputados eleitos, a legenda ainda não conseguiu chegar a um consenso sobre qual caminho seguir: apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) ou lançar um candidato próprio para enfrentar o atual presidente da Casa - (crédito: Reprodução)

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, marcada para fevereiro de 2027, tornou-se um teste de força dentro do PL. Maior bancada da próxima legislatura, com 121 deputados eleitos, a legenda ainda não conseguiu chegar a um consenso sobre qual caminho seguir: apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) ou lançar um candidato próprio para enfrentar o atual presidente da Casa. A indefinição expõe divergências entre a cúpula partidária e parlamentares mais alinhados ao bolsonarismo.

O grupo próximo ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defende uma composição com Motta. A avaliação é de que a aliança pode garantir ao partido espaços importantes na estrutura da Câmara, ampliando sua influência sobre a agenda legislativa a partir de 2027. Nas conversas, estão em jogo postos na Mesa Diretora, presidências de comissões estratégicas e relatorias de projetos relevantes, incluindo a do Orçamento. As presidências da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Comissão de Saúde também aparecem entre os interesses da legenda.

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A possibilidade de apoiar Motta, no entanto, enfrenta resistência de uma ala que considera contraditória a aproximação com um parlamentar que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que recebeu cerca de 3,1 milhões de votos nas eleições, ameaçou deixar o partido caso a direção formalize o acordo. Em entrevista à rádio 98 News, afirmou que a decisão tornaria "insustentável" sua permanência na sigla. O parlamentar se colocou à disposição para disputar a presidência da Câmara.

A reação não ficou restrita a Nikolas. O líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), também resiste à composição e declarou que pode deixar a liderança, caso o partido decida apoiar a recondução de Motta. O deputado Lucas Pavanato (PL-SP), por sua vez, declarou publicamente que não pretende votar no atual presidente. O grupo avalia que uma aliança com o Republicanos poderia comprometer o discurso de oposição adotado durante a campanha eleitoral e provocar desgaste junto à base bolsonarista.

Nos bastidores, Valdemar tenta impedir que a divergência termine em uma ruptura. Em duas reuniões realizadas com integrantes da bancada, o dirigente buscou convencer os deputados de que o caminho da negociação pode ser mais vantajoso do que uma candidatura isolada. Na conversa mais recente, na quarta-feira, recorreu à experiência da eleição do Senado em 2023, quando a falta de acordo com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) teria contribuído para o isolamento do PL na Casa. O argumento é usado para alertar sobre o risco de repetir o cenário na Câmara.

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A negociação com Motta também envolve interesses de integrantes da direção partidária. Entre os defensores da aproximação estão Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara, e Luiz Carlos Motta (PL-SP). Além de cargos na estrutura legislativa, a possibilidade de indicação de Altineu para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) aparece entre as alternativas discutidas nas articulações. Atualmente, o PL preside seis comissões permanentes, entre elas as de Saúde, Segurança Pública e Relações Exteriores.

A movimentação também ocorre do outro lado do espectro político. Deputados recém-eleitos do PT devem se reunir nesta semana para organizar a atuação da bancada na próxima legislatura, discutir o posicionamento na eleição da presidência da Câmara e avaliar os nomes que poderão receber apoio para integrar a Mesa Diretora. A articulação petista se soma à decisão da legenda de apoiar a reeleição de Motta e indica que a composição dos espaços de comando já começou a mobilizar os partidos antes mesmo da abertura dos trabalhos de 2027.

Motta, por sua vez, trabalha para ampliar sua base e reduzir as chances de uma candidatura competitiva. O presidente da Câmara já conta com o apoio de partidos e federações que somam 361 deputados, entre eles Republicanos, PSD, MDB, Podemos, União Brasil, PP e PT. O número supera os 257 votos necessários para vencer em primeiro turno. Como a votação é secreta, porém, o apoio formal das legendas não garante que todos os parlamentares seguirão a orientação das direções partidárias.

Além de Nikolas, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) já se colocou como alternativa para a disputa. A possibilidade de Sóstenes também entrar na corrida é considerada por interlocutores da legenda.

A eleição de fevereiro será, portanto, mais do que uma disputa pelo comando da Câmara. Para o PL, a definição indicará se a legenda priorizará a ocupação de espaços institucionais por meio de uma aliança com Motta ou se apostará em uma candidatura própria para preservar a identidade de oposição. Até lá, a direção partidária terá de administrar a pressão dos dois grupos e evitar que a escolha do próximo presidente da Casa aprofunde o racha interno.



