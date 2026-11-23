Projeto que pode ser votado pela Câmara nesta semana trata da regulação econômica de empresas de tecnologia - (crédito: Freepik)

Um grupo de 78 juristas e economistas apresentaram uma carta aberta ao Congresso Nacional em que se manifestam contra o projeto de lei que estabelece a regulação econômica das grandes empresas de tecnologia, as big techs. Para eles, a matéria não foi amplamente discutida e deve ser rejeitada pelos parlamentares.

No documento, eles defendem que o projeto vai contra o princípio da liberdade econômica. “Sob o pretexto de promover a concorrência, institui um regime de intervenção prévia, permanente e altamente discricionário. (...) este projeto de lei coloca o Estado na posição de principal opositor à concorrência e à inovação”, avalia.

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A matéria pode ser votada pela Câmara dos Deputados nesta semana. O governo trabalha pela sua aprovação, mas o tema enfrenta resistência entre partidos de centro e da oposição, que apontam para riscos à liberdade de expressão com a ampliação dos poderes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Entre outros pontos, o texto trata da regulação econômica e da concorrência nos mercados digitais e das grandes empresas de tecnologia. O texto amplia os poderes do Cade contra práticas anticoncorrenciais e cria uma superintendência dentro do órgão, para analisar negócios no setor digital.

No manifesto, o grupo aponta que o projeto conta com indeterminações normativas que podem gerar insegurança jurídica. Também é avaliado que a matéria cria um regime de estrangulamento no setor, pode reduzir a liberdade do usuário e das empresas, e representa um risco à liberdade de expressão.

Na avaliação do grupo, o Brasil já possui, atualmente, instrumentos jurídicos aptos para coibir abusos no setor. São citados como exemplos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Marco Civil da Internet, além da Lei 12.529/2011, com dispositivos sobre o Cade.

“Defender a concorrência não é conferir ao Estado o poder de redesenhar mercados. Defender o consumidor não é reduzir sua experiência em nome de uma abstração regulatória. Defender a inovação não é submeter empreendedores à suspeita e ameaça permanentes”, diz o manifesto.