A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23/11), embora o ato tenha sido assinado em 19 de novembro. - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou temporariamente José Guimarães (PT-CE) do cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) para que ele retome o mandato de deputado federal e participe da votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara. A movimentação ocorre em meio à articulação do governo para garantir apoio suficiente à aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, considerado prioritário pelo Palácio do Planalto.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23/11), embora o ato tenha sido assinado em 19 de novembro. Com a saída temporária do ministério, Guimarães deixa a função responsável pela articulação política do governo com o Congresso e volta a exercer o mandato parlamentar. A expectativa é que ele retorne à Secretaria de Relações Institucionais após a votação.

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Em nota, a SRI informou que “a exoneração do ministro José Guimarães, publicada no Diário Oficial da União, ocorre a pedido e em carater temporário”.

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A participação do ministro na votação pode reforçar a base governista em plenário. Por se tratar de um projeto de lei complementar, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis para a aprovação. O governo trabalha para concluir a análise da proposta entre esta segunda-feira (23) e terça-feira (24), em meio às negociações com líderes partidários e às resistências de parlamentares a pontos do texto.

A iniciativa evidencia a mobilização do Planalto para evitar dificuldades na votação de uma das principais medidas econômicas da agenda governista. O projeto reúne ações de contenção de despesas e mudanças em benefícios tributários, com potencial de impacto estimado pelo Executivo entre R$ 45,1 bilhões e R$ 50,1 bilhões nas contas públicas de 2027. Caso seja aprovado sem alterações pela Câmara, o texto seguirá para sanção presidencial.