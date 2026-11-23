Ao detalhar os impactos econômicos do pacote, o deputado destacou a mudança no limite de crescimento real das despesas públicas, de 2,5% para 2% ao ano. - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O relator do pacote de ajuste fiscal na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), intensificou as conversas com lideranças partidárias para tentar garantir a aprovação do projeto. Em entrevista ao Correio, nesta segunda-feira (23/11), o parlamentar afirmou que aproveitou os quatro dias de tramitação da proposta no Senado para esclarecer dúvidas e apresentar os efeitos das medidas previstas no texto. A expectativa é que as negociações facilitem a votação no plenário.

Segundo Benevides Filho, ele já conversou com representantes do PSD, PSB, PP, MDB e PCdoB. Uma reunião com integrantes do PL também estava prevista para as 14h. O relator afirmou que tem respondido aos questionamentos dos parlamentares e espera que as explicações contribuam para reduzir resistências. “Eu tô aproveitando pra conversar com todo mundo e respondendo as perguntas que eles estão fazendo”, disse.

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Ao detalhar os impactos econômicos do pacote, o deputado destacou a mudança no limite de crescimento real das despesas públicas, de 2,5% para 2% ao ano. Segundo os cálculos apresentados por ele, a alteração representa uma economia de R$ 14 bilhões por ano, ou R$ 140 bilhões em dez anos. O relator defendeu que os efeitos das medidas sejam apresentados em uma perspectiva de longo prazo, seguindo o padrão utilizado pelo mercado financeiro para avaliar a dívida pública.

Outra medida mencionada foi a limitação dos valores destinados à compensação previdenciária. Benevides Filho afirmou que o mecanismo, que normalmente movimenta cerca de R$ 14 bilhões anuais, ficará limitado a R$ 3 bilhões. Na avaliação do parlamentar, a diferença representa uma economia de R$ 11 bilhões por ano, equivalente a R$ 110 bilhões em dez anos.

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O deputado também apontou a redução de benefícios tributários como uma das principais fontes de impacto fiscal. Segundo ele, o Brasil concede aproximadamente R$ 800 bilhões em incentivos tributários, dos quais 77% não têm prazo determinado para acabar. O relator considera necessário estabelecer limites para essas concessões. Na explicação apresentada, a redução de 10% dos benefícios não significa a retirada integral dos incentivos, mas uma diminuição proporcional do valor concedido às empresas e setores contemplados.

Benevides Filho estimou que essa última medida pode gerar uma economia de aproximadamente R$ 33 bilhões por ano, ou R$ 330 bilhões em uma década. Somadas, as três iniciativas mencionadas pelo relator representam R$ 58 bilhões anuais e R$ 580 bilhões em dez anos, segundo os cálculos apresentados na entrevista. O valor considera a projeção acumulada das medidas e não deve ser confundido com a estimativa de impacto do pacote para 2027, calculada pelo governo entre R$ 45,1 bilhões e R$ 50,1 bilhões.

A votação depende de pelo menos 257 votos favoráveis para que o projeto de lei complementar seja aprovado na Câmara.