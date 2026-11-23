Segundo José Guimarães, o clima na Câmara está mais favorável para a aprovação do projeto do que o enfrentado no Senado - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (PT), defendeu que a Câmara dos Deputados vote e aprove nesta segunda-feira (23/11) o projeto de lei complementar (PLP) com medidas de ajuste fiscal das contas públicas. Segundo ele, o projeto precisa ser aprovado nesta segunda (23) para reduzir o montante contingenciado do Orçamento que o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, deve anunciar nesta terça-feira (24).

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“Porque precisamos da votação hoje? Amanhã, o ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento. Se não votar isso hoje, vai disparar tudo e vai precisar de um contingenciamento muito maior”, afirmou a jornalistas ao chegar na Câmara.

Questionado, o ministro evitou cravar o montante que será contingenciado e disse que Moretti está fazendo os cálculos para caso o projeto não seja aprovado antes da apresentação do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP).

Na avaliação do ministro, o clima na Câmara está mais favorável para a aprovação do projeto do que o enfrentado no Senado. Ele reiterou que há um compromisso do presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para que a votação da matéria ocorra ainda hoje.

“Não tem chance de não ser votado hoje. Há uma combinação entre nós, lideranças do governo e Motta. Nem que vá madrugada adentro, vamos votar todos os destaques que forem apresentados”, afirmou o ministro.

O governo trabalha para que o texto vindo do Senado seja aprovado sem modificações pelos deputados. Segundo o ministro, ele ainda se reúne com a bancada do PT e o presidente Hugo Motta para ajustar os termos da votação. Durante sua fala, ele também buscou minimizar as divergências dentro da própria base governista.

“É importante dizer a alguns companheiros que querem votar contra, e têm todo o direito, que essas medidas não atingem direitos conquistados. Quando votamos o arcabouço fiscal, havia discussões sobre o BPC e a aposentadoria rural. Agora, não se mexe em nenhuma conquista de direitos”, disse.