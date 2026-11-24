Andrei Rodrigues: a PF ressaltou que não comenta o conteúdo dos relatórios, por estarem protegidos por sigilo judicial - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A Polícia Federal negou ter omitido informações nos relatórios sobre menções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em nota divulgada nesta terça-feira (24/11), a corporação afirmou que os documentos entregues ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, na última quarta-feira (18), foram elaborados em estrito cumprimento às determinações judiciais.

Segundo a PF, Fachin determinou que todas as menções a ministros encontradas no aparelho fossem encaminhadas, acompanhadas de contexto e em caráter estritamente descritivo. A corporação argumentou que a realização de análises investigativas e cruzamentos de dados extrapolaria o escopo da ordem judicial. “A observância desses limites não se confunde com omissão de informações”, afirmou a instituição.

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A manifestação ocorre após reportagens apontarem que o relatório encaminhado ao STF não incluiu 47 mensagens atribuídas a conversas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, além de informações sobre contratos do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado. As revelações provocaram questionamentos sobre a substituição dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que participaram da elaboração dos primeiros documentos. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, já havia afirmado que a mudança ocorreu após uma quebra de confiança e porque os relatórios produzidos pela equipe não teriam seguido as orientações do Supremo.

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Na nota, a Polícia Federal acrescentou que a integralidade do material extraído do celular de Vorcaro foi disponibilizada à presidência do STF, aos ministros da Corte que solicitaram acesso e à Procuradoria-Geral da República (PGR). A corporação também informou que os demais materiais apreendidos durante a investigação estão acessíveis às duas instituições. A PF ressaltou, por fim, que não comenta o conteúdo dos relatórios, por estarem protegidos por sigilo judicial.