Os relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre possíveis relações entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) passaram a ser alvo de novos questionamentos no Congresso. Os documentos teriam mencionado Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça, mas deixado de fora diálogos, imagens e documentos que poderiam ajudar a esclarecer eventuais conexões entre o empresário e integrantes da Corte.

Ao todo, a Polícia Federal produziu 10 relatórios sobre menções a integrantes do Supremo. Seis foram arquivados pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e quatro, encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise de possíveis providências. Entre os documentos enviados ao órgão estão os que tratam de Moraes, Toffoli, Nunes Marques e Mendonça.

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No caso de Moraes, por exemplo, o documento não teria citado o contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de advocacia da mulher do ministro, Viviane Barci de Moraes — como mostrou o Portal UOL.

A divulgação dos documentos provocou reações entre parlamentares que acompanham o caso. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) — que pediu a audiência conjunta realizada no Senado na semana passada para ouvir o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e o diretor da PF, Andrei Rodrigues — cobrou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, examine o material e busque esclarecer as informações que não apareceram nos relatórios.

Em conversa com o Correio, Vieira afirmou que a ausência de fatos já conhecidos publicamente é inaceitável. "Fatos públicos e notórios não foram incluídos no relatório, de acordo com a imprensa. Isso é inaceitável, e o PGR tem a obrigação de buscar a realidade", declarou.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) elevou o tom das críticas à direção da Polícia Federal. Durante reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, nessa terça-feira, ela defendeu o afastamento imediato de Andrei Rodrigues e afirmou que o chefe da corporação não teria cumprido o compromisso assumido na audiência da semana anterior.

De acordo com Damares, Rodrigues havia se comprometido a disponibilizar ao Supremo tanto os relatórios elaborados inicialmente pelos delegados afastados quanto as versões posteriores produzidas pela corporação.

A parlamentar disse que se sentiu enganada pela declarações dadas por Rodrigues ao Congresso e cobrou providências do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Lima e Silva.

"Por mim, seria exonerado, mas, no mínimo, o afastamento, para que ele explique esse episódio lamentável de vir ao Congresso Nacional e mentir nessa mesa", afirmou Damares, em entrevista ao Correio. A senadora também questionou a ausência, nos documentos, de informações sobre o contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes e sobre as mensagens atribuídas a Vorcaro e a Moraes. Ela defendeu que a Comissão de Segurança Pública solicite acesso aos relatórios originais, respeitando o sigilo das investigações.

A movimentação da senadora ocorre paralelamente a outra iniciativa relacionada ao caso. Na segunda-feira, Damares pediu a Fachin autorização para visitar Vorcaro na prisão, em Brasília. Relatora da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 1/2026, de autoria do senador Marcio Bittar (PL-AC), ela pretende conversar com o banqueiro para reunir informações sobre as operações investigadas e identificar possíveis falhas dos órgãos responsáveis pela fiscalização do sistema financeiro. Caso receba autorização, pretende ir acompanhada de outros senadores e consultores técnicos. Em uma segunda etapa, defende que Vorcaro preste depoimento público ao Senado.

Na Câmara, o presidente da Comissão de Segurança Pública, Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), também cobra explicações do ministro da Justiça. A comissão havia previsto uma audiência com Lima e Silva para essa terça-feira, mas o encontro foi cancelado. O requerimento de Bilynskyj tratava das mudanças na estrutura da PF e da retirada dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções estratégicas na área de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O registro oficial da Câmara não apresenta nova data para a reunião.

Ao Correio, Bilynskyj afirmou que a participação de Lima e Silva havia sido transformada de convocação em convite a pedido do Ministério da Justiça, com o compromisso de comparecimento. O deputado disse que a ausência levaria à retomada do pedido de convocação. "Ele não veio, será convocado", frisou.

O parlamentar considera que os esclarecimentos apresentados anteriormente no Senado não respondem às novas dúvidas sobre as diferenças entre os relatórios elaborados pelos delegados e o documento encaminhado ao STF.

A controvérsia sobre os documentos começou após a substituição dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que participaram da elaboração dos primeiros relatórios sobre as menções a ministros do Supremo encontradas no material apreendido com Vorcaro. O episódio levou parlamentares a questionar os critérios utilizados pela direção da PF para refazer os documentos e a retirada dos policiais de funções de chefia.

Em 18 de novembro, Andrei Rodrigues e Lima e Silva compareceram a uma audiência conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública do Senado para prestar esclarecimentos sobre o afastamento dos delegados. Na ocasião, o diretor-geral da PF atribuiu a mudança a uma quebra de confiança e sustentou que os documentos iniciais não observaram as orientações recebidas.

Diante das cobranças, a PF divulgou uma nota negando ter omitido informações. A corporação afirmou que os relatórios foram elaborados em cumprimento à determinação de Fachin, que solicitou o encaminhamento de todas as menções a ministros encontradas no celular de Vorcaro, acompanhadas de contexto e em caráter descritivo.

Conforme a PF, análises investigativas e cruzamentos de dados "extrapolariam o escopo da ordem judicial". A instituição acrescentou que a íntegra do material extraído do aparelho foi disponibilizada à Presidência do STF, aos ministros que solicitaram acesso e à PGR.



