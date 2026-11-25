O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a destruição dos passaportes de Filipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista, Martins está recolhido na Cadeia Pública de Ponta Grossa, no Paraná. A decisão é dessa terça-feira (24/11).

No despacho, Moraes argumentou que os documentos perderam a finalidade que justificou a apreensão, uma vez que o ex-assessor está cumprindo pena em regime fechado. Os passaportes foram recolhidos por determinação do magistrado em 26 de dezembro de 2025, ocasião em que foi decretada a prisão domiciliar de Martins.

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“Assim, os passaportes perderam a utilidade que justificou sua apreensão, não se mostrando necessários para assegurar a aplicação da lei penal nem para qualquer outra finalidade processual”, escreveu o ministro.

A decisão de Moraes se deu após a 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa acionar o Supremo para solicitar orientações sobre a destinação dos documentos. O magistrado determinou que o juízo paranaense seja comunicado para a adoção das providências cabíveis e que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja cientificada.

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Condenação

O ex-assessor de Bolsonaro foi condenado a 18 anos e 11 meses de reclusão e dois anos e um mês de detenção, além do pagamento de 120 dias-multa, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Martins também foi condenado ao pagamento de R$ 30 milhões a título de indenização por danos morais coletivos, valor a ser quitado de forma solidária com os demais condenados na ação penal.

Em 23 de abril deste ano, Moraes determinou o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado. De acordo com os dados que constam no despacho, até 19 de novembro, o ex-assessor havia cumprido 512 dias de pena.

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