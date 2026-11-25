Na nota, o governo brasileiro afirma que atua de boa-fé há mais de um ano nas negociações sobre as medidas comerciais adotadas pelos Estados Unidos - (crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

O governo brasileiro manifestou indignação nesta terça-feira diante da recomendação dos Estados Unidos de aplicar novas tarifas sobre aeronaves e açúcar produzidos no Brasil. Em nota divulgada, o Palácio do Planalto classificou a iniciativa como uma “ação inaceitável” no processo de negociação entre os dois países e afirmou que não vai ceder a pressões do governo norte-americano.

A proposta foi apresentada pelo Escritório de Representação de Comércio dos Estados Unidos (USTR), comandado pelo embaixador Jamieson Greer, e prevê uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves brasileiras acabadas, além do aumento de tarifas para o açúcar importado fora da cota estabelecida pelos americanos.

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A recomendação ocorre após os Estados Unidos já terem imposto, em junho, uma tarifa de 25% sobre uma lista de produtos brasileiros, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Na ocasião, aeronaves e açúcar ficaram de fora da relação de produtos atingidos. A nova proposta abre uma consulta pública nos Estados Unidos, com prazo até 30 de dezembro, e pode ampliar as restrições comerciais contra o Brasil.

Na nota, o governo brasileiro afirma que atua de boa-fé há mais de um ano nas negociações sobre as medidas comerciais adotadas pelos Estados Unidos. Segundo o Planalto, durante uma conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump, em 21 de agosto, os dois governos concordaram em criar um grupo de trabalho para tratar de questões comerciais. O comunicado também cita reuniões realizadas em 31 de agosto e 30 de setembro entre os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o representante comercial norte-americano.

De acordo com a Presidência, durante esses encontros, Jamieson Greer se comprometeu a encaminhar os termos de referência para a negociação de um acordo econômico entre os dois países. O documento, no entanto, não teria sido enviado, apesar das cobranças feitas pela diplomacia brasileira. Para o governo, a nova ameaça de tarifas representa uma tentativa de pressionar o Brasil a modificar regras internas em áreas como o sistema de pagamentos Pix, o comércio digital e os acordos preferenciais.

O Planalto afirma que continuará buscando uma solução negociada para o impasse, mas não descarta adotar medidas de reciprocidade caso os Estados Unidos avancem com a aplicação das tarifas. O governo também pretende manter a contestação das medidas no âmbito internacional. A avaliação brasileira é de que as conclusões apresentadas pelos americanos na investigação comercial são unilaterais e não têm fundamento legal.

O Brasil também pretende voltar a questionar as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os Estados Unidos haviam barrado uma primeira tentativa brasileira de abrir um painel para analisar as medidas adotadas em junho. A diplomacia brasileira, porém, pretende reapresentar o pedido na reunião do órgão prevista para 17 de dezembro.