Em junho, Trump impôs tarifa de 25% a lista de exportações brasileiras aos EUA sob o argumento do Relatório 301 - (crédito: BBC Geral)

Uma nova tarifa de 10% a determinados produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos foi defendida, nesta quarta-feira (25/11), pelo embaixador Jamieson Greer, representante do Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR).



Em relatório publicado pelo grupo que integra o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, Greer faz uma consulta pública em que defende a necessidade de tarifa extra para o açúcar, sob argumento de evitar avanço do mercado brasileiro da commodity. E também sobre aviões, segundo o embaixador, para fazer com que o Brasil negocie comercialmente com os EUA os critérios estabelecidos no Relatório 301, mecanismo do governo norte-americano para apurar práticas comerciais consideradas irresponsáveis pelos EUA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“A imposição de uma tarifa adicional e específica sobre as importações de açúcar do Brasil e uma tarifa adicional de 10% sobre as exportações de aeronaves acabadas do Brasil visa ajudar a levar o Brasil à mesa de negociações. Em consonância com a Seção 301 da legislação, também proponho aumentar a tarifa sobre as importações de açúcar fora da cota de forma não discriminatória para evitar um aumento repentino das importações de açúcar de outros países, cujo mercado o Brasil poderia suprir", pontuou Greer.

No comunicado assinado pelo embaixador, a USTR também lembra que as primeiras sobretaxas colocadas neste ano foram sugeridas pelo escritório e implantadas por Trump em junho. À época, foi colocada tarifa de 25% em lista de exportações brasileiras aos EUA sob o argumento do Relatório 301.

Nesse grupo de produtos, no entanto, não fizeram parte da lista aeronaves e açúcar. A consulta pública proposta por Jamieson Greer prevê possibilidade de manifestações — do governo e de entidades brasileiras — até o dia 30 de dezembro.

Reação brasileira

Embora a consulta pública esteja aberta à manifestação, ainda não houve posicionamentos dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente, Trump, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quando o país norte-americano tratou do tarifaço em junho deste ano, porém, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, rejeitou as conclusões da Seção 301 que apontaram o Brasil como país que adotaria práticas irregulares no mercado.

Vieira rejeitou as conclusões da investigação, classificando o procedimento como unilateral, sem lastro na realidade e sem base legal para punir escolhas políticas de outro país soberano.

A sobretaxa da 10% defendida em relatório assinado por Jamieson Greer ocorreu após os Estados Unidos barrarem a contestação do Brasil na Organização Mundial do Comércio sobre as conclusões da 301 para basear o tarifaço de 25%.

A iniciativa brasileira buscava uma análise sobre a compatibilidade das sobretaxas com os compromissos comerciais assumidos pelos EUA na organização. Como Washington se opôs à criação do painel, o pedido não avançou nesta primeira tentativa. O Brasil poderá apresentar novamente a solicitação na próxima reunião do órgão, prevista para 17 de dezembro.





