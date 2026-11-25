O governo federal afirmou que quase 4 mil celulares que estavam sendo usados dentro dos presídios foram bloqueados em 47 dias. A medida foi autorizada por um decreto feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no mês passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (25) pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), pasta ligada ao Ministério da Justiça.

O Programa Nacional de Neutralização de Comunicações Ilícitas em Estabelecimentos Penais entrou em vigor no dia 9 de outubro. A primeira etapa do bloqueio consiste na identificação do sinal, com localização do número de série, o chamado IMEI. A partir daí, o sinal é neutralizado pela Agência Nacional de Telecomunicação e o aparelho deixa de receber chamadas e de ser conectado à internet.

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Antes do decreto do presidente Lula, era necessário pedir autorização da Justiça e fazer o bloqueio quando autorizado. Com as novas regras, a interrupção do sinal pode ocorrer em até 30 minutos. Para realizar o procedimento, os estados precisam se cadastrar para ter um canal direto com a Anatel. Por meio do sistema, ocorrem os pedidos de interrupção do sinal.

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Até o momento, de acordo com a Senappen, se cadastraram os governos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, o governo federal realiza a Operação Mute, para apreender aparelhos dentro das unidades prisionais. Desde 2013, foram apreendidos 10.056 celulares. Os dados foram divulgados durante a inauguração do Centro Nacional de Inteligência Penal, na sede da Senappen, em Brasília.