O texto foi aprovado na CCJ do Senado na manhã desta quarta (25/11) - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (25/11), um requerimento de calendário especial para a proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). A medida possibilita uma tramitação mais célere da matéria.

O senador Izalci Lucas (PL-DF), autor da PEC, acordou com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) que a matéria estará na pauta do plenário da próxima terça-feira (1°/12). O texto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado na manhã de hoje.

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A matéria explicita na Carta Magna que cabe à União financiar o Distrito Federal na organização e manutenção das polícias Civil, Penal, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do FCDF.

“Essa PEC corrige o principal: hoje, o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o DF, mesmo com o recurso disponível”, explicou o senador Izalci durante a votação na CCJ.

Inicialmente, a PEC constitucionalizava que os recursos transferidos pela União ao Fundo FCDF seriam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União.

O trecho, no entanto, foi retirado pelo relator na CCJ, senador Rogério Carvalho (PT-SE). Ele argumentou que a proposta apresentava imprecisão e omissão quanto à definição de um valor de partida para a correção dos valores do fundo.

“A falta desse valor de partida certamente levará a interpretações dúbias quanto à aplicação de futuro dispositivo constitucional, podendo inclusive suscitar conflitos com a lei já existente”, analisou o relator.