O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reuniu-se nesta quarta-feira (25/11) com integrantes da bancada feminina para discutir as prioridades das parlamentares para os próximos anos. Entre os assuntos abordados estavam a participação das mulheres nas discussões sobre o Código de Processo Civil (CPC), possíveis mudanças no Código Eleitoral e a destinação de recursos no Orçamento da União. Entre as participantes estava a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que disputa a presidência da Casa.

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Durante o encontro, Alcolumbre reafirmou o compromisso com as pautas femininas e afirmou que, caso seja reeleito, dará continuidade às demandas de interesse das parlamentares. Das 18 integrantes da bancada, 14 participaram da reunião. As senadoras eleitas Michelle Bolsonaro, Bia Kicis e Carol de Toni, todas do PL, não puderam comparecer.

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“Reafirmei às senadoras que podem contar integralmente comigo na defesa de suas pautas e de suas prerrogativas parlamentares, pois sempre estarei com disposição para ouvi-las, dialogar, construir consensos e assegurar o pleno exercício de seus mandatos”, disse. “Sei da grande responsabilidade de presidir o Senado Federal e tenho muito orgulho de, na nossa gestão, termos assegurado um espaço físico à bancada feminina”, completou.

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A presidente da bancada feminina, senadora Dorinha Seabra (União Brasil-TO), afirmou que uma das reivindicações foi a realização periódica de encontros entre as parlamentares e o presidente do Senado. A intenção é garantir um espaço permanente de diálogo sobre temas de interesse das mulheres. Além das pautas femininas, a possível mudança no Código Eleitoral e a participação das mulheres na elaboração do Orçamento público estão entre as preocupações das senadoras.

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“Não queremos ser surpreendidas com uma proposta de mudança no sistema eleitoral, que já está sendo discutida na Câmara e que nos afeta. Precisamos entender como isso pode afetar a representação e a presença das mulheres”, afirmou.

Dorinha também ressaltou a importância de garantir recursos para políticas voltadas às mulheres no Orçamento da União. “Quando falamos que as pautas e as questões das mulheres são importantes, mas olhamos para o Orçamento e não vemos a destinação de recursos, isso não se traduz em prioridade.”