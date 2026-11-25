Cleitinho recebeu do fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) um exemplar do "Livro Amarelo", plano de governo proposto por Renan Santos. - (crédito: Divulgação/Cleitinho Azevedo)

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), pretende adotar critérios para a destinação de recursos públicos a shows e festas nos municípios mineiros. A proposta foi discutida em reunião com Renan Santos (Missão), fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) e ex-candidato à Presidência da República, na terça-feira (24/11), em São Paulo. O encontro teve como pauta o uso de emendas parlamentares para financiar eventos em cidades que ainda enfrentam problemas em áreas básicas, como infraestrutura e saneamento.

Durante a conversa, Renan apresentou a Cleitinho a chamada Lei de Responsabilidade Gerencial, proposta incluída em seu plano de governo, conhecido como Livro Amarelo. A iniciativa prevê que a liberação de mais recursos públicos para festas e apresentações artísticas esteja condicionada à melhoria dos indicadores municipais de educação, segurança pública e saneamento básico. "Quer ter mais recursos? Quer fazer uma festa? Primeiro, dá uma escola boa, sobe nos rankings de educação do Ideb, melhora a segurança, aumenta a cobertura de água. Os lugares que estiverem indo bem têm mais recursos e mais incentivo", explicou Renan.

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O ex-candidato defendeu que a medida não representa uma proibição de eventos culturais, mas uma forma de estabelecer prioridades na aplicação do dinheiro público. "Show não é pecado. Pecado é não gastar direito", afirmou. Segundo ele, a proposta também pode beneficiar os artistas, os prefeitos e as contas públicas, ao incentivar uma gestão mais eficiente dos recursos.

Cleitinho demonstrou interesse em incorporar a sugestão ao governo mineiro e afirmou que procurou o fundador do MBL para reunir ideias que possam ser aplicadas durante seu mandato. "Fiz um vídeo dizendo que, assim que eu assumir como governador, uma das pautas que eu tenho é acabar com essa farra de emendas parlamentares. O Renan viu esse vídeo, me deu apoio, e fiz questão de estar aqui hoje, porque eu pedi sugestões", declarou.

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A aproximação ocorre depois de um período de divergências entre os dois políticos. Antes de apoiar a iniciativa de Cleitinho contra o financiamento de shows com emendas parlamentares, Renan havia criticado publicamente o governador eleito, chegando a chamá-lo de "câncer da política" e a afirmar que o país havia perdido o rumo diante de sua vitória em Minas Gerais. Nas últimas semanas, porém, os dois trocaram elogios.

Além da revisão dos gastos com festas, Cleitinho e Renan defenderam a necessidade de reduzir os conflitos na política e concentrar esforços na solução de problemas da população. "O mais importante, que a gente precisa fazer depois da eleição, é pacificar", afirmou o governador eleito. Renan também destacou a importância do diálogo entre os políticos. "O que esse cara está fazendo aqui é fundamental para, em vez de a gente ficar brigando em rede social, a gente resolver o problema real. É o mais importante", disse.