O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, negaram que o governo esteja elaborando uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para ampliar o controle fiscal, mas reforçaram haver um estudo "contínuo" sobre novos ajustes.

"Não tem a PEC. É uma discussão contínua de medidas que nós achamos que há espaço ainda para avançar e medidas adicionais que dão mais segurança ao cumprimento das metas de resultado primário", enfatizou Moretti, durante a coletiva de apresentação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) referente ao 5º bimestre.

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Ele destacou que tanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), quanto o da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já teriam se colocado à disposição para pautar novos projetos. Ele frisou, ainda, ser "importante" que as matérias sejam colocadas na pauta do Legislativo ainda neste ano, antes das mudanças na composição das duas casas do Congresso Nacional.

"Tem uma janela de oportunidades para isso, então é importante que seja feito este ano e, de novo, nós estamos em discussões internas, não tem 'o instrumento', 'o dia', 'a bala de prata'. Caso o governo entenda e, em última instância, o presidente Lula entenda que é preciso tomar medidas considerando esse cenário econômico, nós vamos fazê-lo", salientou.

Moretti ainda ressaltou que o governo "sempre discute" medidas para reduzir o crescimento das despesas obrigatórias. Disse debater com Lula a importância de controlar a trajetória de crescimento das despesas obrigatórias e promover ajustes nos mecanismos de controle fiscal.

O titular do Planejamento ressaltou que novas medidas não devem causar impactos em programas sociais e em direitos básicos da população, como teria destacado o presidente nas conversas com a equipe econômica. "Nós temos duas premissas: de um lado, melhorar o nosso resultado primário; e, do outro, preservar os direitos da população", frisou.

Também presente na entrevista coletiva, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, reforçou haver um "cardápio" de opções à mesa da equipe econômica e que uma nova medida poderia ser feita por meio de qualquer instrumento. "Pode ter PLP, pode ter uma PEC, pode ter um PL ordinário e, assim, sucessivamente", afirmou.

Receitas

Dentro do governo, há incerteza sobre quais seriam as medidas adotadas para ampliar o esforço fiscal sobre as contas públicas já no início do quarto mandato de Lula.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que uma nova iniciativa nesse sentido não deve mexer nos pisos constitucionais da saúde e educação, que são gastos obrigatórios. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o chefe da pasta citou o enfrentamento a emendas parlamentares, gastos tributários injustificados e privilégios, como os supersalários, em um possível novo pacote.

Pelo lado das despesas, o mestre em finanças Marcos Sarmento, professor do Ibmec Brasília, avalia que novas medidas deveriam incluir ajustes estruturais, como uma revisão do sistema previdenciário, com mudança da idade mínima para obter os benefícios, além de identificar quais categorias seriam injustamente mais contempladas que outras.

Ele também cita a questão da folha do funcionalismo público — o segundo maior gasto do governo federal atualmente. "É importante revisar o plano de remuneração, extinguir os supersalários, revisar o plano de cargos, de automação do serviço público visando melhoria da qualidade e redução de custos e outros aspectos", ressalta o especialista.

Para o analista Jean Lucas Paiva Athayde Coelho, contador, sócio e diretor comercial da Consult Seven, a lei complementar de ajuste fiscal, sancionada na terça-feira, ainda não entrega o que a "matemática" das contas públicas exige. "Na prática, o governo aprovou um pacote que estanca a sangria imediata do caixa e abre margem de manobra para o curto prazo, mas não desarma as bombas-relógio do Orçamento", afirma o especialista. Ele defende um corte estrutural para reduzir os juros e baratear o crédito.

Contenção

Após aprovar um pacote fiscal que pode abrir um espaço de até R$ 56 bilhões no próximo ano, a equipe econômica do governo conseguiu reduzir em R$ 3,4 bilhões a contenção de gastos do Orçamento federal de 2026, no relatório bimestral detalhado, nessa quarta-feira, pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

No relatório anterior, o governo elevou a contenção de gastos para R$ 16,1 bilhões, enquanto que, neste último, reduziu para R$ 12,6 bilhões. Esse valor é separado entre valores contingenciados (que têm o objetivo de atingir o centro da meta fiscal prevista para o ano) e bloqueados (serve para controlar as despesas quando há uma alta inesperada nas discricionárias).

O valor bloqueado pelo MPO caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 0,3 bilhão, o que representa uma queda de cerca de R$ 2,1 bilhão em relação ao bimestre anterior. Já pelo lado do contingenciamento, a equipe econômica decidiu reduzir em R$ 1,3 bilhão esse valor, de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões.

Esse último ainda considera uma dedução de R$ 10,5 bilhões da meta, que está prevista na lei de ajuste fiscal aprovada nesta semana pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Até o quinto bimestre, há uma deficit de 0,57% do PIB no resultado primário cheio, ao que a meta para 2026 prevê um superavit de 0,25%.

Entre as despesas primárias sujeitas ao limite do arcabouço fiscal, houve uma queda de cerca de R$ 3,5 bilhões do montante previsto aos benefícios previdenciários, além de redução de R$ 2,3 bilhões de subsídios, subvenções e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), além de menos R$ 2,1 bilhões com pessoal e encargos sociais. Por outro lado, houve crescimento de R$ 5,7 bilhões das despesas obrigatórias, com destaque para a saúde.



