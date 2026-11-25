Dona Enedina Costa Lima, mãe do senador pernambucano Humberto Costa (PT), morreu nesta quarta-feira (25/11). A notícia foi divulgada pela equipe do parlamentar em suas redes sociais. A causa da morte não foi informada.
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“É com muita tristeza que a gente vem aqui comunicar o falecimento de Dona Enedina, mãe do senador Humberto Costa, uma mulher de força extraordinária que construiu uma família linda e comprometida com um Brasil melhor”, escreveu a equipe do senador. “Descanse em paz, Dona Enedina. Que Deus a receba em seus braços de amor e conforte a todos os que ficam.”
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Diversas autoridades, entre deputados federais e estaduais, senadores e prefeitos, manifestaram solidariedade a Humberto e sua família.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) lamentou a perda e prestou condolências ao parlamentar. “É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento de Dona Enedina. Que Deus, em sua infinita misericórdia, console o seu coração e de todos os familiares e amigos neste momento de despedida”, escreveu.
O prefeito de Recife, Victor Marques (PCdoB), também publicou uma mensagem nas redes sociais. "Deixo meu abraço carinhoso a Humberto e a toda a sua família neste momento tão difícil. Que Deus conforte o coração de todos e que as boas lembranças amenizem a dor da saudade.”
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