Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi é o primeiro ministro anunciado pelo Palácio do Planalto para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O executivo assumirá a pasta da Fazenda, com o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida. A escolha indica que o chefe do Executivo fará um ajuste fiscal em sua próxima gestão, o que já provoca críticas nas fileiras do PT.

Trabuco desembarcou em Brasília no fim da tarde dessa quinta-feira, acompanhado da mulher, Lucília Diniz, para se reunir com Lula, no Palácio da Alvorada. Também estiveram no local os ministros Dario Durigan, da Fazenda; Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento; e Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Horas depois, veio o anúncio de que ele havia aceitado o convite para comandar a Fazenda.

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A movimentação para levar o banqueiro à Fazenda mobilizou interlocutores de Lula. Entre os entusiastas da indicação, houve quem recorresse a empresários para ajudar a convencer Trabuco a aceitar a missão. Pesa a favor do executivo, ainda, a relação de confiança construída com o presidente desde a primeira passagem do petista pelo Palácio do Planalto.

O banqueiro assumirá a Fazenda em meio a uma disputa sobre a extensão do ajuste das contas públicas. A sanção, sem vetos, do pacote fiscal, na última terça-feira, não encerrou as divergências entre os integrantes do PT e o núcleo econômico do governo. Há resistência, sobretudo na bancada petista, a uma segunda rodada de medidas de contenção de gastos.

Se a escolha do banqueiro atende à necessidade de Lula de distensionar a relação com o mercado financeiro — que pressionava o presidente, desde o fim das eleições, a definir o titular da Fazenda —, o chefe do Executivo terá, agora, de fazer um movimento semelhante dentro do próprio partido. O primeiro desafio político do novo ministro, antes mesmo de tomar posse, será conquistar a confiança dos petistas.

Setores da legenda temem uma reedição da experiência de Joaquim Levy no segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff. Em novembro de 2014, recém-reeleita, a chefe do Executivo também recorreu ao banqueiro para comandar o Ministério da Fazenda. À época, o executivo declinou do convite e indicou Levy, que integrava os quadros do Bradesco, para a função.

Ele ficou apenas 11 meses à frente da pasta. A política de ajuste fiscal conduzida pelo economista encontrou forte resistência dentro do partido e ampliou o desgaste da então presidente com movimentos sociais e setores da esquerda. Levy deixou o governo em dezembro de 2015, em meio à recessão econômica e ao agravamento da crise política que culminaria no impeachment da petista, no ano seguinte.

Guardadas as diferenças entre as conjunturas, o temor de uma parcela dos correligionários de Lula é de que ele reproduza a fórmula adotada por Dilma: vencer uma eleição com uma plataforma de compromissos sociais e, na sequência, ter de acomodar as demandas do mercado por contenção de despesas.

Entre integrantes do PT, o receio é, também, de que a escolha de um representante do sistema financeiro para gerir as contas públicas implique adoção de uma política de austeridade fiscal que esbarre nos compromissos assumidos por Lula durante a campanha eleitoral.

O incômodo extrapolou os bastidores nessa quinta-feira. O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), colocou em xeque a escolha do banqueiro. "Eu não falo pela bancada, mas por mim mesmo. Acho que pode não ser a melhor opção", declarou.

Já o deputado federal reeleito Lindbergh Farias (PT-RJ) levantou dúvidas a respeito da escolha: "Sobre a nomeação de hoje (nessa quinta-feira) para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", escreveu nas redes sociais.

Capacidade de gestão

Na outra ponta, há uma ala do partido que avalia ser Trabuco o nome mais adequado para o momento, por reunir duas características consideradas fundamentais para o próximo governo: capacidade de gestão e trânsito entre agentes do mercado financeiro.

Em postagem nas redes sociais, o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse desejar a Trabuco "um bom trabalho pelo nosso Brasil". "Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada."

Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse receber "com muito otimismo" a escolha do executivo para o Ministério da Fazenda. "O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos", enfatizou.

O líder do MDB no Senado e relator-geral do Orçamento de 2027, Eduardo Braga (MDB-AM), também saudou a opção. "Trabuco é um nome de trajetória sólida no setor financeiro e chega num momento em que o país precisa de previsibilidade e responsabilidade fiscal. Desejo sorte ao futuro ministro, porque a sorte dele será a sorte do Brasil", frisou.

Por sua vez, presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cumprimentou Lula pela escolha. "Eu me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil", publicou. (Com Agência Estado)



