O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta sexta-feira (27/11), a criação de espaços de convivência e atividades para pessoas idosas, com oferta de serviços de saúde, lazer, cultura e socialização. Durante visita ao Programa de Atenção ao Idoso do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, o petista afirmou que pretende estudar alternativas para desenvolver uma política pública nacional voltada à população acima dos 60 anos.

Lula explicou que a proposta não é criar instituições semelhantes a asilos, mas oferecer locais onde os idosos possam frequentar atividades durante o dia, mesmo aqueles que moram com familiares. A ideia é disponibilizar espaços para práticas esportivas, natação, música, dança, estudos, atendimento médico e outras atividades que contribuam para a qualidade de vida.

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"Há muito tempo eu sonho criar uma política que não seja um asilo, aquele lugar que a pessoa idosa vai, chega lá, fica sentado na frente da televisão o tempo inteiro. Nós não queremos isso", afirmou.

Segundo o presidente, o objetivo é garantir autonomia e alternativas de convivência para que a idade não represente uma limitação à participação social. Lula mencionou a possibilidade de estabelecer convênios com prefeituras para viabilizar a iniciativa, mas reconheceu que a implementação exige planejamento.

"Nós vamos ter que fazer convênio com as prefeituras, não é uma coisa fácil, porque o que nós queremos é um lugar em que mesmo a pessoa idosa que mora com uma filha, ela não é obrigada a ficar em casa o dia inteiro com a filha", disse.

O presidente também afirmou que pretende conhecer experiências existentes e ouvir especialistas antes de definir o formato da política. Ele mencionou a possibilidade de criar um ministério ou outra estrutura governamental para tratar do tema. "Eu não sei se é criar o ministério, alguma coisa eu quero fazer", declarou. Lula acrescentou que pretende formar um grupo de trabalho com especialistas para discutir propostas depois de conhecer outras iniciativas.

Participação dos idosos nas eleições

Durante o discurso, Lula também agradeceu à população idosa pela participação nas eleições. O presidente relacionou a mobilização de pessoas com mais de 70 anos, para quem o voto é facultativo, à defesa das políticas públicas e da democracia.

Ele lembrou que a campanha eleitoral enfrentou preocupação com o número de abstenções no primeiro turno e que houve mobilização para incentivar os idosos a comparecerem às urnas, mesmo sem a obrigatoriedade do voto.

"Se a pessoa não tivesse mais vontade de votar por ela, ela tinha que votar pelo seu filho, ela tinha que votar pelo seu neto, ela tinha que votar pelo seu bisneto, ela tinha que votar pelo Brasil", afirmou.

Lula disse ter se emocionado ao assistir a registros de idosos com dificuldades de locomoção que fizeram questão de votar. Entre os exemplos, citou pessoas levadas às urnas em macas ou carregadas por familiares, além de pessoas com Alzheimer que manifestaram o desejo de participar da votação.