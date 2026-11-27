O novo prazo passa a contar a partir do término previsto originalmente para esta sexta-feira (27/11) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por 15 dias o contrato entre o Banco de Brasília (BRB) e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) para a gestão de depósitos judiciais e precatórios. A decisão, proferida no âmbito da Reclamação (Rcl) 96420, estende a vigência do acordo que chegaria ao fim nesta sexta-feira (27/11).

O novo prazo passa a contar a partir do término previsto originalmente e atende a argumentos apresentados pelo banco em embargos de declaração. No mesmo despacho, Fux determinou que a Caixa Econômica Federal se manifeste no processo dentro desse intervalo de 15 dias sobre as alegações feitas pela instituição financeira brasiliense.

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A prorrogação ocorre dias após o próprio relator ter rejeitado um pedido do BRB para estender o vínculo por mais 180 dias. Na ocasião, o ministro havia apontado que o banco não apresentou documentos que comprovassem o andamento das medidas de recuperação financeira exigidas anteriormente pela Corte.

A disputa judicial teve início em maio deste ano, quando a Justiça baiana afastou parcialmente a cláusula de exclusividade do contrato nº 39/2021-S. Em junho, após solicitação do Distrito Federal, Fux suspendeu a decisão local e preservou a operação do banco, entendimento que foi posteriormente referendado pela Segunda Turma do STF.

Em agosto, diante do alerta sobre possíveis impactos financeiros causados pelo encerramento abrupto do serviço, o relator havia concedido uma extensão excepcional de 90 dias. A manutenção do contrato, contudo, estava condicionada ao cumprimento de metas previstas em um acordo homologado pelo Supremo na Ação Cível Originária (ACO) 3755.