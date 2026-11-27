Oscilação do mercado reflete expectativas sobre a economia após indicação do novo ministro da Fazenda - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação do executivo Luiz Carlos Trabuco Cappi para assumir o Ministério da Fazenda a partir de janeiro de 2027, no início do quarto mandato presidencial. O executivo, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, substituirá Dario Durigan, que permanecerá à frente da pasta econômica até a transição. A definição encerra semanas de negociações de bastidores e já provoca reflexos no cenário político e econômico do país, dividindo opiniões entre o mercado financeiro e partidos aliados.

Reação do mercado e oscilação do câmbio

A indicação do futuro titular da pasta econômica afeta diretamente as expectativas sobre as contas públicas. A confiança dos investidores no perfil do ministro define a entrada ou saída de recursos externos no país, fator determinante para a cotação do dólar.

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A previsão da chegada de um nome visto como disciplinado na gestão fiscal reduz a percepção de risco sobre os títulos brasileiros. Esse movimento tende a influenciar o comportamento da moeda americana frente ao real nos dias seguintes ao anúncio oficial.

A calmaria cambial, contudo, dependerá da capacidade de o futuro ministro manter autonomia frente às pressões políticas quando assumir o cargo. Qualquer sinal de desentendimento sobre metas de arrecadação e controle de despesas pode inverter a tendência e provocar oscilações na cotação internacional.

Divisão política na base aliada

Segundo analistas políticos, a escolha de um representante do setor financeiro abre debates na base do governo no Congresso Nacional. Parlamentares do PSOL criticaram a indicação, avaliando que a presença de um executivo de banco no comando da Fazenda pode enfraquecer pautas voltadas à tributação progressiva e aos gastos sociais.

Alas do PT também expressam apreensão com as futuras decisões orçamentárias. O temor central recai sobre o ritmo dos investimentos públicos previstos para obras de infraestrutura e projetos regionais para os próximos anos.

Enquanto Dario Durigan segue na condução da equipe econômica atual, a articulação política no Palácio do Planalto atua para alinhar as expectativas da base aliada e garantir estabilidade legislativa até a posse do novo titular em 2027.

Reflexos no bolso do consumidor

As flutuações nas cotações e o direcionamento futuro da política fiscal não ficam restritos aos terminais das corretoras de valores. A estabilidade na cúpula econômica alcança as compras diárias dos cidadãos por meio de três canais principais:

preço da comida: itens básicos da mesa, como massas e óleos vegetais, dependem de insumos cotados em dólar e ficam mais acessíveis com a moeda estabilizada;

custo dos combustíveis: o valor da gasolina e do óleo diesel nas refinarias nacionais acompanha as oscilações cambiais e o preço do petróleo no exterior;

taxa básica de juros: o recuo das projeções de inflação abre caminho para reduções na taxa Selic, diminuindo os juros cobrados no cartão de crédito, no cheque especial e em empréstimos bancários.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.