O ministro Fachin manteve a indisponibilidade de valores relacionados a créditos que teriam sido cedidos a mais de uma instituição financeira pela antiga administração do Banco Master. - (crédito: Alejandro Zambrana/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou a liberação de R$ 316,4 milhões ao Banco de Brasília (BRB), em decisão proferida na sexta-feira (27/11). O valor estava retido na conta da Massa Liquidanda do Banco Master e foi considerado incontroverso após a empresa responsável pela liquidação e o Banco Central confirmarem que os contratos não apresentam irregularidades nem disputas de titularidade.

A decisão foi tomada no âmbito da Petição nº 16.286/DF, vinculada ao Inquérito nº 5.026/DF, que apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados à venda de carteiras de crédito entre o Banco Master, em liquidação extrajudicial, e o BRB. Os bloqueios dos valores começaram em julho de 2026, no contexto das investigações sobre possíveis fraudes atribuídas ao ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro.



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Além da devolução dos R$ 316,4 milhões, Fachin autorizou o restabelecimento dos repasses das parcelas futuras das carteiras de crédito. Também poderão ser transferidos ao BRB valores que venham a ser liberados por órgãos pagadores ou por decisões judiciais.



O total de carteiras consideradas incontroversas soma R$ 1,27 bilhão. Desse montante, R$ 384,9 milhões já haviam sido repassados ao BRB antes do bloqueio. Outros R$ 316,4 milhões estavam retidos na liquidação e foram liberados pela decisão. Os R$ 569,9 milhões restantes permanecem retidos por órgãos pagadores ou por determinações de outros juízos, mas poderão ser transferidos ao banco conforme houver autorização para a liberação.



O ministro manteve a indisponibilidade de valores relacionados a créditos que teriam sido cedidos a mais de uma instituição financeira pela antiga administração do Banco Master. A duplicidade envolve R$ 218,4 milhões e inclui disputas entre o BRB, o BTG Pactual, a Qista/PlacarPay e a Travessia Securitizadora.



Desse total, R$ 121,3 milhões já ingressaram na liquidação e continuarão retidos sob administração da EFB Regimes Especiais de Empresas Ltda., responsável pelo processo, e supervisão do Banco Central. A destinação dos recursos dependerá de decisão judicial que identifique os legítimos titulares dos créditos.



Também permanecem indisponíveis os recursos residuais do convênio de crédito consignado Credcesta, cuja titularidade é discutida na 35ª Vara Cível Central de São Paulo.





