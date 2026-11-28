O deputado federal André Janones (Rede-MG) saiu em defesa da indicação de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em meio às críticas de setores da esquerda à escolha do banqueiro, o parlamentar defendeu a autonomia do presidente na composição da equipe ministerial e afirmou que divergências ideológicas não devem se sobrepor aos resultados econômicos entregues à população. "O povo precisa de comida na mesa, não de certificados de pureza ideológica", declarou.

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Embora não tenha mencionado nomes, a manifestação de Janones ocorre após parlamentares do Psol, dentre eles, Sâmia Bomfim, Glauber Braga e Fernanda Melchionna, questionarem a escolha de Trabuco.

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O deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) também criticou a indicação e recorreu a uma analogia com Adolf Hitler para argumentar que a trajetória de vida de uma pessoa não determina seu posicionamento político.

Janones reconheceu o direito de parlamentares e partidos de discordarem das escolhas do presidente, independentemente de seus posicionamentos ideológicos. Ponderou, entretanto, que a definição dos nomes que integrarão o governo cabe a Lula.

"Lula foi eleito para governar o Brasil e nomear aqueles que ele considera mais preparados para seus ministérios. Se tiver que nomear alguém pelo qual uma ala ideológica determina, então quem é o presidente da República?", questionou.

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O deputado também recorreu à trajetória profissional de Trabuco para rebater as críticas. O executivo é filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro, começou a trabalhar aos 12 anos e ingressou no Bradesco aos 17, como escriturário, até chegar à presidência da instituição financeira. "É contraditório defender a ascensão social dos pobres e, depois, utilizar essa mesma ascensão como argumento para desqualificar alguém", argumentou.

Janones ainda citou a valorização da Bolsa de Valores e o recuo do dólar em meio à indicação de Trabuco. Embora tenha reconhecido que os indicadores não garantem o sucesso da futura gestão do ministro, o parlamentar avaliou que a reação do mercado financeiro deve ser considerada.

"O trabalhador que chega ao supermercado não quer saber se o ministro da Fazenda veio do mercado financeiro ou dos movimentos populares. Ele quer saber se seu salário será suficiente para alimentar sua família", afirmou.

Qualquer deputado, senador ou partido político, seja de direita ou de esquerda, tem total direito de discordar e criticar qualquer escolha do Presidente Lula, inclusive a indicação de Trabuco para o ministério da fazenda, afinal, ser minoria não retira de ninguém o direito de criticar, questionar ou discordar. Dito isso, é importante salientar que em uma democracia, respeitar a vontade da maioria também é fundamental. Lula foi eleito para governar o Brasil e nomear aqueles que ELE considera mais preparados para seus ministérios. Se tiver que nomear quem uma ala ideológica determina, então quem é o presidente da República? Trabuco é filho de uma empregada doméstica e de um caminhoneiro. Começou a trabalhar aos 12 anos e ingressou no Bradesco aos 17, como escriturário, até chegar à presidência do banco. É contraditório defender a ascensão social dos pobres e, depois, utilizar essa mesma ascensão como argumento para desqualificar alguém. Em meio à indicação de Trabuco, a Bolsa chegou a subir mais de 6% em um único dia, enquanto o dólar recuou. Isso não garante o sucesso de sua gestão, mas é um sinal econômico que merece ser considerado. Infelizmente, há quem esteja mais preocupado com a procedência ideológica de um ministro do que com os resultados que ele pode entregar à população, mas o trabalhador que chega ao supermercado não quer saber se o ministro da Fazenda veio do mercado financeiro ou dos movimentos populares. Ele quer saber se o seu salário será suficiente para alimentar sua família. A esquerda não pode continuar transformando a ideologia em um fim em si mesma, porque sua finalidade deve ser a transformação concreta da vida dos mais pobres. O povo precisa de comida na mesa, não de certificados de pureza ideológica. ???? — André Janones (@AndreJanonesMG) November 28, 2026

Críticas à indicação de Trabuco

Em entrevista ao portal UOL nessa sexta-feira (27/11), Jones Manoel foi questionado se a formação acadêmica de Trabuco em filosofia e psicologia não seria suficiente para que o deputado eleito desse um voto de confiança ao futuro ministro. Em resposta, o psolista fez referência à trajetória pessoal de Adolf Hitler para sustentar que a origem social de uma pessoa não determina suas posições políticas.

"Me perdoe a hipérbole, mas conheço a história de uma outra liderança política que veio de baixo, trabalhou desde a infância, cuja mãe era pobre, tentou ser pintor, teve uma carreira de artista frustrada, chegou a ser preso, foi soldado raso e depois virou chanceler da Alemanha nazista. O nome dele é Adolf Hitler. A origem das pessoas não define sua posição política", declarou.

A indicação de Trabuco também provocou manifestações de outros integrantes do Psol, que demonstraram preocupação com os rumos da política econômica do quarto mandato de Lula, especialmente em relação à contenção dos gastos públicos e aos investimentos em políticas sociais.



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Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco Cappi acumula 57 anos de atuação no Bradesco, instituição que presidiu entre 2009 e 2018 e da qual atualmente é presidente do conselho de administração.

O banqueiro Luiz Carlos Trabuco, futuro ministro da Fazenda, terá o desafio de agradar tanto à Faria Lima quanto ao PT Edilson Rodrigues/Agência Senado

De origem humilde, o executivo é filho de uma empregada doméstica e de um motorista de caminhão. Começou a trabalhar aos 12 anos, como auxiliar de tecelão, e ingressou no Bradesco em 1969, como escriturário. Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e comandou áreas de previdência e seguros antes de assumir a presidência do banco.

Apesar da trajetória no mercado financeiro, Trabuco é formado em filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Admirador do educador Paulo Freire, já defendeu a criação de uma Lei de Responsabilidade Social, nos moldes de uma política permanente de estado voltada ao combate à fome e à pobreza.

Essa não é a primeira vez que Trabuco é convidado a assumir o Ministério da Fazenda. Em outubro de 2024, Lula revelou publicamente que o executivo havia recusado um convite para comandar a pasta durante o segundo governo Dilma Rousseff (2015-2016).