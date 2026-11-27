Entenda o plano de contenção liderado por Joaquim Levy no início do segundo mandato e seus impactos econômicos e políticos - (crédito: AFP)

O debate em torno do equilíbrio das contas públicas e de cortes orçamentários no Brasil frequentemente resgata a memória do início de 2015, quando a gestão de Dilma Rousseff promoveu um severo aperto fiscal logo após vencer a disputa presidencial de 2014. O episódio marcou profundamente a esquerda brasileira e a bancada do Partido dos Trabalhadores, tornando-se uma referência histórica sobre como a austeridade pode desarticular alianças e acelerar crises políticas.

Logo após a reeleição, o Palácio do Planalto convocou o economista Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda. Com perfil ortodoxo e experiência no sistema financeiro privado, Levy assumiu com a missão de aplicar uma rígida cartilha de contenção de despesas. A guinada surpreendeu bases sociais e a militância governista, que haviam acompanhado uma campanha eleitoral centrada na preservação de direitos e na crítica à ortodoxia econômica.

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O pacote econômico aplicado em 2015

O plano implementado pela equipe econômica buscava reequilibrar o orçamento federal por meio da redução de desembolsos públicos e da elevação de receitas. Entre as principais medidas editadas pelo governo na época, destacaram-se:

o endurecimento das regras de acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial;

a restrição de exigências para a concessão de pensão por morte;

o contingenciamento expressivo de verbas operacionais em ministérios e investimentos federais;

o reajuste imediato e acentuado de tarifas públicas administradas, como energia elétrica e combustíveis.

O objetivo oficial era restaurar a credibilidade fiscal perante o mercado e as agências de classificação de risco. No entanto, o choque de tarifas e o aperto de gastos aceleraram a inflação e aprofundaram a recessão econômica, gerando uma queda de arrecadação que acabou anulando os ganhos fiscais pretendidos.

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Desgaste político e perda de base

A guinada fiscal funcionou como um dos catalisadores do enfraquecimento político do segundo mandato de Dilma Rousseff. Ao patrocinar propostas impopulares que atingiam regras trabalhistas e previdenciárias, o governo gerou atritos imediatos com centrais sindicais e movimentos sociais que historicamente sustentavam sua base de apoio.

No Congresso Nacional, o isolamento político tornou-se insustentável. Com o descontentamento da base aliada e a ofensiva da oposição, o Legislativo passou a rejeitar iniciativas do Executivo e a aprovar despesas extras — as chamadas "pautas-bomba" —, inviabilizando o plano de equilíbrio orçamentário e pavimentando a crise que desaguou no impeachment em 2016.

As lições do período para o debate fiscal

A memória do pacote de 2015 consolidou, em correntes do Partido dos Trabalhadores e economistas desenvolvimentistas, a convicção de que cortes drásticos em investimentos estatais e benefícios sociais paralisam o crescimento e cobram um preço elevado da estabilidade institucional de governos progressistas.

Por essa razão, qualquer discussão em torno de limites de gastos ou contingenciamentos costuma reavivar as comparações com 2015. A tese predominante entre essas alas é a de que a sustentabilidade política depende da manutenção de programas sociais e do papel do Estado como indutor da economia.