O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foi submetido a uma cirurgia de urgência neste sábado (28/11), em Macapá (AP), após um cálculo renal provocar a obstrução do ureter, canal que liga os rins à bexiga.
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Góes passou por atendimento médico pela manhã e está sendo submetido a uma cirurgia endoscópica a laser para a retirada da pedra e desobstrução do canal. O procedimento é realizado no Hospital São Camilo, na capital amapaense.
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A previsão é que novas informações sobre o estado de saúde do ministro sejam divulgadas após o término da cirurgia, por meio de boletim médico.